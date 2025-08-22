Το να διατηρούμε την κουζίνα μας καθαρή και οργανωμένη μοιάζει συχνά με ατελείωτη μάχη. Μόλις αδειάζουμε έναν πάγκο, ένας άλλος γεμίζει, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο με αντικείμενα που μετά από λίγο απλά εμποδίζουν. Ο καθένας από εμάς έχει αισθανθεί ότι «χάνει τον πόλεμο» με τα ντουλάπια, τα συρτάρια και γενικότερα, την ακαταστασία, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό.

Ευτυχώς, υπάρχει μια αποδεδειγμένη στρατηγική την οποία προτείνουν όλοι οι ειδικοί στην οργάνωση σπιτιού: ταιριάζουμε τον αριθμό των αντικειμένων που έχουμε με τον αποθηκευτικό χώρο που διαθέτουμε.

Advertisement

Advertisement

«Ο χώρος θέτει τα όρια. Μπορούμε να αφήσουμε τον αποθηκευτικό χώρο να λειτουργεί σαν φυσικό “φρένο”», λέει η Τζούλι Πικ, επαγγελματίας οργανώτρια χώρου και ιδιοκτήτρια της Precise Place.

Παρακάτω ακολουθούν λεπτομερείς οδηγίες και tips για να ξεφύγουμε από το χάος της κουζίνας μας.

Πώς να οργανώσουμε την κουζίνα μας σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο

1. Εστιάζουμε σε μία ζώνη τη φορά

Ο Τζάστιν Χόμαντ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Let’s Get Moving, προτείνει να χωρίσουμε την κουζίνα σε ζώνες. «Είναι καλύτερο να δουλεύουμε σε ένα σημείο κάθε φορά, όπως το συρτάρι με τα μαχαιροπίρουνα ή το συγκεκριμένο ράφι ενός ντουλαπιού και να το τακτοποιούμε πλήρως προτού προχωρήσουμε στο επόμενο. Το άμεσο αποτέλεσμα που βλέπουμε μας παρακινεί να συνεχίσουμε», προσθέτει.

2. Εντοπίζουμε τι δεν χρησιμοποιούμε πλέον

Χρειάζεται να ρωτήσουμε τον εαυτό μας κατά πόσο κάθε αντικείμενο πραγματικά μας είναι χρήσιμο ή απλώς πιάνει χώρο. «Μπορούμε να προχωρήσουμε ανά κατηγορία: εργαλεία, κατσαρόλες, ποτήρια, σνακ κ.λπ. Βάζοντας τα όλα μαζί, καταλαβαίνουμε αν τα χρειαζόμαστε, ακόμη και εάν μας αρέσουν. Αν όχι, μπορούμε να τα πετάξουμε ή να τα χαρίσουμε», εξηγεί η Λούσι Μίλιγκαν, ιδιοκτήτρια του LMW Edits.

Όταν αδειάζουμε ένα συρτάρι ή ντουλάπι, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να το σκουπίσουμε πριν τακτοποιήσουμε ξανά.

3. Θέτουμε βασικούς κανόνες

Η Έμιλι Κέιτ Τζόνσον, ιδρύτρια του Organized by Emily Kate, προτείνει: «Ας ξεφορτωθούμε σετ που δεν είναι πλήρη και ο,τιδήποτε είναι σπασμένο». Συχνά δεν συνειδητοποιούμε πόσο χώρο καταλαμβάνουν αντικείμενα που πιστεύουμε ότι «ίσως χρειαστούν» αλλά δεν χρησιμοποιούμε ποτέ.



4. Επιλέγουμε πολυχρηστικά εργαλεία

Εξοικονομούμε χώρο αντικαθιστώντας πολλές συσκευές μίας χρήσης με μία που μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα.

Advertisement

Έξτρα tips για καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

–Φωτογραφίζουμε την πρόοδό μας ώστε να παραμένουμε σε μία εγρήγορση έχοντας κάποιο κίνητρο

–Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των τεσσάρων κουτιών: κρατάμε, δωρίζουμε, ανακυκλώνουμε, πετάμε.

–Καθαρίζουμε καθώς προχωράμε. Όταν αδειάζουμε ένα συρτάρι ή ντουλάπι, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να το σκουπίσουμε πριν τακτοποιήσουμε ξανά.

–Αξιοποιούμε τον χώρο γύρω μας: κρεμάμε γάντζους, βάσεις ή ράφια σε τοίχους και κάτω από τα ντουλάπια.

–Κρατάμε τους πάγκους όσο πιο άδειους γίνεται. Αφήνουμε μόνο τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

–Υιοθετούμε τον κανόνα «ένα μέσα – ένα έξω». Για κάθε νέο αντικείμενο που μπαίνει στην κουζίνα, βγάζουμε ένα παλιό.

–Δεν αποθηκεύουμε άσχετα αντικείμενα στην κουζίνα, για παράδειγμα, γράμματα, τσάντες, φορτιστές. Βρίσκουμε άλλο χώρο γι’ αυτά.

–Προγραμματίζουμε εβδομαδιαίες ή και μηνιαίες καθαριότητες για να παραμένει η κουζίνα μας σε τάξη.



Τελικά, η οργάνωση ξεκινάει με το να προσαρμόσουμε τα αντικείμενα στον χώρο που διαθέτουμε. Όταν ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, το να διατηρούμε την κουζίνα μας καθαρή αλλά και τακτοποιημένη, τότε γίνεται απείρως πιο εύκολο.

Με πληροφορίες από Eating Well





Advertisement