Με την ήπια γεύση και την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό, το κολοκυθάκι μπορεί να μην φαίνεται ως κάτι ξεχωριστό διατροφικά, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολλά να προσφέρει. Εκτός των άλλων, μπορεί πολύ εύκολα να απογειώσει τις καλοκαιρινές μας συνταγές σε βαθμό που δεν είχαμε φανταστεί.

Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά

Για αιώνες, το κολοκύθι χρησιμοποιείται στην ιατρική για τις αντιφλεγμονώδεις, αντιιικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα, οι επιστήμονες συνδέουν αυτά τα οφέλη με τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το κολοκύθι, όπως η βιταμίνη C, το β-καροτένιο, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, τα οποία βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα μεσαίου μεγέθους κολοκύθι περιέχει περίπου 30 mg βιταμίνης C, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης που χρειαζεται ο άνθρωπος.

Μία σαλάτα με ψητά κολοκυθάκια και βινεγκρέτ μελιού είναι πάντοτε μία γρήγορη και εύκολη λύση

Ενώ τα σκούρα, φυλλώδη λαχανικά και τα μούρα είναι πλουσιότερα σε καροτενοειδή και άλλα αντιοξειδωτικά, το πλεονέκτημα του κολοκυθιού έγκειται στην ευελιξία του. Μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ενώ η ήπια γεύση του το καθιστά ένα εύκολο συστατικό για γέμιση ή υποκατάστατο που προσφέρει μεγάλη θρεπτική αξία.

«Επίσης, τα κολοκυθάκια είναι φθηνά και μπορούν να καλλιεργηθούν στον κήπο του σπιτιού μας με μεγάλη ευκολία», προσθέτει ο Κρίστοφερ Γκάρντνερ, διευθυντής των μελετών διατροφής στο Κέντρο Προληπτικής Έρευνας του Στάνφορντ.

Είναι καλό για την όραση

Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι απαραίτητες για την υγεία των ματιών. Συγκεντρώνονται στην ωχρά κηλίδα και βοηθούν στην προστασία των κυττάρων των ματιών από βλάβες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν και στην αποτροπή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, μιας από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στους ηλικιωμένους.

Ένα φλιτζάνι κολοκύθι περιέχει λίγο περισσότερο από 2 mg λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που είναι περίπου το 17% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης από τους ειδικούς.

Διατηρεί την αρτηριακή πίεση υπό έλεγχο

Για να λειτουργούν σωστά τα κύτταρα μας, δύο μέταλλα πρέπει να παραμένουν σε ισορροπία: το κάλιο και το νάτριο. Δυστυχώς, σχεδόν κανείς δεν λαμβάνει αρκετό κάλιο, ενώ σχεδόν όλοι λαμβάνουμε υπερβολική ποσότητα νατρίου.

Advertisement

«Το κάλιο είναι βασικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την εξουδετέρωση των επιπτώσεων της υπερβολικής πρόσληψης νατρίου», εξηγεί η Μάγια Βαντιβέλο, διατροφολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ. Το μισό από ένα μεσαίου μεγέθους κολοκύθι περιέχει περίπου το 4% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας καλίου.

Τα κολοκύθια μας χορταίνουν χωρίς να έχουν θερμίδες

Εκτός από το γεγονός ότι αποτελείται κατά 95% από νερό, το κολοκύθι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, θερμίδες και λίπος. Έρευνες δείχνουν ότι η ενεργειακή πυκνότητα – δηλαδή, ο αριθμός θερμίδων ανά μονάδα βάρους τροφής – επηρεάζει το πόσο τρώμε αλλά το πόσο χορτασμένοι αισθανόμαστε. Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία θερμίδων προς όγκο, τόσο καλύτερα. Η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε νερό και χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας μπορεί να μας βοηθήσει να νιώσουμε χορτάτοι και να μειώσουμε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εντάξουμε το κολοκύθι στη διατροφή μας

Η απάντηση είναι μία: Σε οποιαδήποτε μορφή, είτε ωμό, ψητό, πουρέ ή στον φούνρο, ακόμη και σοταρισμένο. Μία σαλάτα με ψητά κολοκυθάκια και βινεγκρέτ μελιού είναι πάντα μία γρήγορη και εύκολη λύση, ενώ αν θέλουμε να απογειώσουμε την γευστική εμπειρία, μπορούμε να φτιάξουμε κολοκυθάκια στο φούρνο με μία γέμιση από ρύζι με σταφίδες και διάφορα μυρωδικά.

Advertisement

Έξτρα tip: Καλό είναι να μην το ξεφλουδίζουμε, καθώς εκεί βρίσκονται όλα τα θρεπτικά συστατικά του.

Με πληροφορίες από The New York Times

Advertisement