Η ουροδόχος κύστη εργάζεται διακριτικά: αποθηκεύει τα ούρα και τα αποβάλλει όταν της το ζητήσουμε, βοηθώντας το σώμα να απομακρύνει άχρηστες ουσίες και να κρατά ισορροπημένα τα υγρά. Όταν όμως οι συνήθειές μας δεν τη «σέβονται», αυξάνεται ο κίνδυνος ενοχλήσεων, ουρολοιμώξεων, ακράτειας ή πιο σπάνια, σοβαρότερων παθήσεων. Τα καλά νέα; Οι περισσότερες αιτίες είναι τροποποιήσιμες.

1) Κρατάτε τα ούρα για πολλή ώρα

Το παρατεταμένο «κράτημα» τεντώνει τους μυς της κύστης και με τον χρόνο δυσκολεύει το πλήρες άδειασμα. Αυτό ευνοεί τη στάση ούρων και την ανάπτυξη βακτηρίων. Σε βαριές, χρόνια περιπτώσεις μπορεί να πιεστούν και τα νεφρά.

Τι να κάνετε

Βάλτε στόχο επίσκεψη στην τουαλέτα κάθε 3–4 ώρες.

Καθίστε άνετα και χαλαρά (ειδικά οι γυναίκες, αποφύγετε το «αιώρημα» πάνω από τη λεκάνη).

Δοκιμάστε «διπλό κένωμα»: αφού τελειώσετε, περιμένετε 10–20″ και προσπαθήστε ξανά.

Μην βιάζεστε, οι μυς του πυελικού εδάφους χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να χαλαρώσουν.

2) Πίνετε λιγότερο νερό απ’ όσο χρειάζεστε

Η αφυδάτωση κάνει τα ούρα πιο «δυνατά» και ερεθιστικά για την κύστη και ευνοεί λοιμώξεις. Επιπλέον, προκαλεί δυσκοιλιότητα, που με τη σειρά της πιέζει την κύστη.

Τι να κάνετε

Συνήθως αρκούν 1,5–2 λίτρα νερό/ημέρα (περισσότερο με ζέστη ή έντονη άσκηση).

Κοιτάτε το χρώμα των ούρων: απαλό κίτρινο = καλή ένδειξη ενυδάτωσης.

Αν έχετε πάθηση νεφρών/ήπατος ή περιορισμό υγρών, ρωτήστε τον γιατρό σας για το δικό σας όριο.

Ενισχύστε τις φυτικές ίνες (ολικής άλεσης, όσπρια, λαχανικά) για να μειώσετε τη δυσκοιλιότητα.



3) Υπερβολική καφεΐνη και αλκοόλ

Η καφεΐνη και το αλκοόλ ερεθίζουν την κύστη και λειτουργούν διουρητικά, αυξάνοντας τη συχνότητα και την επιτακτικότητα της ούρησης. Η υπερκατανάλωση καφεΐνης συνδέεται με περισσότερα επεισόδια ακράτειας, ενώ τα συχνά ποτά σχετίζονται με συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού. Για τον κίνδυνο καρκίνου της κύστης από αλκοόλ τα δεδομένα είναι μεικτά, αλλά η αποφυγή υπερβολών παραμένει σωστή επιλογή.

Τι να κάνετε

Περιορίστε σταδιακά καφέδες/ενεργειακά, δοκιμάστε ντεκαφεϊνέ ή τσάγια με λίγη ή καθόλου καφεΐνη.

Αποφύγετε ποτά αργά το βράδυ αν σας ξυπνούν για τουαλέτα.

Κρατήστε «ημερολόγιο συμπτωμάτων»: σημειώστε τι πίνετε και πότε νιώθετε ερεθισμό/συχνουρία.

4) Κάπνισμα

Πρόκειται για τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για καρκίνο της κύστης. Καρκινογόνα συστατικά του καπνού φιλτράρονται στα ούρα και έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με το εσωτερικό της κύστης.

Τι να κάνετε

Ζητήστε υποστήριξη για διακοπή: ιατρό, φαρμακοποιό, φαρμακοθεραπεία ή προγράμματα διακοπής.

Ακόμη και λίγοι μήνες χωρίς τσιγάρο αρχίζουν να μειώνουν τον κίνδυνο, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα.

5) Ελλιπής υγιεινή στην τουαλέτα και μετά τη σεξουαλική επαφή

Το λανθασμένο σκούπισμα (από πίσω προς τα μπροστά), τα σκληρά σαπούνια και η παράλειψη πλυσίματος χεριών μπορούν να διαταράξουν το μικροβίωμα και να διευκολύνουν ουρολοιμώξεις. Η σεξουαλική δραστηριότητα επίσης μπορεί να μεταφέρει βακτήρια προς την ουρήθρα.

Τι να κάνετε

Σκούπισμα: μπροστά προς τα πίσω .

. Ήπια, άοσμα καθαριστικά, αποφύγετε τα επιθετικά προϊόντα στην ευαίσθητη περιοχή.

Ουρήστε σύντομα μετά το σεξ και πιείτε λίγο νερό.

Εάν έχετε συχνές ουρολοιμώξεις, συζητήστε εξατομικευμένη πρόληψη με τον γιατρό σας.



6) Κακή διατροφή και έλλειψη κίνησης

Το πλεονάζον βάρος αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση και άρα τις διαρροές. Η καθιστική ζωή ευνοεί επίσης τη δυσκοιλιότητα. Ορισμένα τρόφιμα (αναψυκτικά με ανθρακικό, πολύ καυτερά, εσπεριδοειδή, τεχνητά γλυκαντικά) μπορεί να ερεθίζουν άτομα με ευαίσθητη κύστη.

Τι να κάνετε

Κινηθείτε τακτικά (π.χ. γρήγορο περπάτημα 30′ τις περισσότερες ημέρες).

Εντάξτε ασκήσεις πυελικού εδάφους (Kegels) αν έχετε διαρροές, ζητήστε καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας/φυσικοθεραπευτή.

Επιλέξτε μεσογειακού τύπου διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, αυξήστε σταδιακά για να αποφύγετε φουσκώματα.

Παρατηρήστε ποια τρόφιμα σας ενοχλούν και μειώστε τα, χωρίς υπερβολικούς αποκλεισμούς.

Επικοινωνήστε με επαγγελματία υγείας αν έχετε επίμονη συχνοουρία, επιτακτικότητα, αίσθημα ότι «μένουν ούρα», πόνο/κάψιμο στην ούρηση, θολά ή δύσοσμα ούρα ή αίμα στα ούρα. Η έγκαιρη αξιολόγηση προλαμβάνει επιπλοκές και σας βοηθά να βρείτε στοχευμένες λύσεις.

ΠΗΓΗ: The Conversation

