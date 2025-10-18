Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε φαρφάλες με κεφτέδες κοτόπουλου και σάτσα ντομάτας.

Θα προσθέσουμε ολόκληρα ντοματάκια, σκορδάκι κοπανισμένο, ξερό κρεμμύδι τριμμένο, φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, πάπρικα και λευκό ξύδι.

Advertisement

Advertisement

Για γλυκό, σουφλέ μήλου με μέλι.

Καλή όρεξη.

Φαρφάλες με κεφτέδες κοτόπουλο και σάλτσα ντομάτας

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 45′

Αναμονή: 40′

Advertisement

Υλικά

1 πακέτο φαρφάλες

αλάτι

Advertisement

για τη σάλτσα ντομάτας

1 κονσέρβα ντοματάκια ολόκληρα με το χυμό τους, ελαφρώς χτυπημένα στο μούλτι (να μην είναι εντελώς πολτοποιημένα)

2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και ελαφρώς κοπανισμένες

Advertisement

2 κ.σ. ελαιόλαδο

για τους κεφτέδες

500 γρ. κιμάς κοτόπουλου (ανάμεικτος από μπούτι και στήθος)

Advertisement

1 φλιτζ. τσαγιού ξερό κρεμμύδι, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη

Advertisement

1 κ.σ. δυόσμος ξερός ή τα φύλλα από ½ ματσάκι φρέσκο, ψιλοκομμένα

1 κ.γ. πάπρικα, σε σκόνη

1 αυγό

Advertisement

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. λευκό ξίδι

1 φέτα μπαγιάτικο ψωμί, μόνο η ψίχα, μουλιασμένο και καλά στυμμένο ή 1/3 φλιτζ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

για τους κεφτέδες

Τρίβουμε το κρεμμύδι με λίγο αλάτι για να φύγει η αψάδα του και το στύβουμε μέσα στις χούφτες μας, το ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με τον κιμά, τα αρωματικά (δυόσμο, πάπρικα – αν βάλουμε), το ψωμί ή τη φρυγανιά, το αυγό, το λάδι, το κρασί και αλατοπίπερο, ανακατεύουμε με ένα μεγάλο πιρούνι, μετά ζυμώνουμε για λίγο και πλάθουμε περίπου 20 μικρούς κεφτέδες, βρέχοντας τα χέρια μας κάθε τόσο σε νερό.

Λαδώνουμε ελαφρώς ένα ταψί και τοποθετούμε μέσα τα κεφτεδάκια.

Τα αφήνουμε για 40′ στη συντήρηση και ψήνουμε κατευθείαν στο γκριλ για 5′ από τη μία πλευρά και άλλα 2′ από την άλλη ή σε προθερμασμένο φούρνο στους 220° C για περίπου 10′.

για τη σάλτσα

Σε μια μεγάλη ρηχή κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε το σκόρδο μαζί με το ελαιόλαδο και, όταν αρχίσει να βγάζει το άρωμά του σε περίπου 2′, ρίχνουμε την ντομάτα και 1 φλιτζάνι νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15′.

Μετά ρίχνουμε τα κεφτεδάκια και μαγειρεύουμε για 15′ ακόμα.

για τις φαρφάλες

Εν τω μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό 3′ λιγότερο απ’ ό,τι προτείνουν οι οδηγίες της συσκευασίας.

Τα σουρώνουμε καλά και τα ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα, δυναμώνουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε, αφήνουμε για 1′ – 2′ και σερβίρουμε τις φαρφάλες με κεφτέδες κοτόπουλου, αν θέλουμε, με άφθονο ψιλοκομμένο μαϊντανό ή με βασιλικό ή με ανθότυρο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #48» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Σουφλέ μήλου με μέλι

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10

Παρασκευή: 25′

Υλικά

8 ασπράδια αυγών

4 κόκκινα μήλα, καθαρισμένα και κομμένα σε μικρά κομμάτια

2 κ.σ. μέλι

1 κοφτό κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1/6 κουτ. γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη

1/3 κουτ. γλυκού καρδάμωμο σε σκόνη

1/3 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο

4 κ.σ. νιφάδες βρώμης

2 κ.σ. φρέσκο γάλα, πλήρες

λίγο λάδι για τα σκεύη

Εκτέλεση

Ξεκινάμε βάζοντας σε ένα μικρό μπολάκι τις νιφάδες βρώμης και το γάλα. Αφήνουμε να μουλιάσουν έως ότου μαλακώσουν.

Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και ρίχνουμε τα μήλα. Σοτάρουμε για 5′, χωρίς να προσθέσουμε υγρά, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν ελαφρώς και να ροδίσουν.

Αδειάζουμε τα μήλα σε ένα μπολ και τα αφήνουμε για 3′ – 4′, μέχρι να κρυώσουν λίγο. Ρίχνουμε μέσα στο μπολ το μέλι, τα μπαχαρικά και τη βρώμη, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα κατά μέρος να κρυώσει.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.

Λαδώνουμε καλά 4 πυρίμαχα ατομικά μπολάκια διαμέτρου 8 εκατοστών (ή ένα μικρό βαθύ ταψάκι).

Χτυπάμε τα ασπράδια σε ελαφριά μαρέγκα. Ρίχνουμε τη μαρέγκα στο μείγμα μήλου – μπαχαρικών και ανακατεύουμε πολύ απαλά. Αδειάζουμε το μείγμα στα μπολ ή στο ταψάκι, προσέχοντας να μην τα γεμίσουμε μέχρι επάνω. Ψήνουμε για 13′ – 15′ ή μέχρι να γίνει το σουφλέ – ελέγχουμε αν έχει γίνει, βυθίζοντας ένα μαχαίρι στο κέντρο του. Αν βγει καθαρό, τότε το σουφλέ είναι έτοιμο.

Σερβίρουμε αμέσως. Αν θέλουμε, συνοδεύουμε με λίγο γιαούρτι.

Αναδημοσίευση από « Light & Healthy» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.