Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και απολαμβάνουμε φουρνιστές ταλιατέλες με κασέρι και κεφαλοτύρι τριμμένο και μανιτάρια.

Θα προσθέσουμε καπνιστό μπέικον, αρακά, σχοινόπρασο και κρέμα γάλακτος.

Advertisement

Advertisement

Για επιδόρπιο, εύκολο παγωτό παρφέ κρέμα, με ζαχαρούχο γάλα και γλυκά του κουταλιού.

Καλή όρεξη.

Φουρνιστές ταλιατέλες με τυριά και μανιτάρια

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 35′

Υλικά

Advertisement

500 γρ. μακριές ταλιατέλες

250 γρ. καπνιστό μπέικον, σε καρέ

150 γρ. λευκά μανιτάρια, σε λεπτές φέτες

Advertisement

200 γρ. αρακάς κατεψυγμένος

500 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

150 γρ. κασέρι, τριμμένο

Advertisement

150 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Advertisement

λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Advertisement

Εκτέλεση

Αρχικά βράζουμε τις ταλιατέλες σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, για 3′ λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Στη συνέχεια, τις στραγγίζουμε και τις αδειάζουμε σε μέτριο, βαθύ πυρίμαχο ταψί. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

Ζεσταίνουμε την (άδεια πλέον) κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά μέχρι να κάψει. Ψήνουμε εκεί το μπέικον και τα μανιτάρια για περίπου 10′, μέχρι να ροδίσουν καλά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και τον αρακά και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει βράση.

Advertisement

Αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το κασέρι και αλατοπίπερο και ανακατεύουμε.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Αδειάζουμε το όλον πάνω στα ζυμαρικά, ομοιόμορφα. Πασπαλίζουμε με το κεφαλοτύρι. Ψήνουμε για περίπου 20′, μέχρι η επιφάνεια να γκρατιναριστεί (σ.σ. να αποκτήσει μια χρυσοκάστανη κρούστα) και να ροδίσει).

Ξεφουρνίζουμε, πασπαλίζουμε με σχοινόπρασο και σερβίρουμε τις φουρνιστές ταλιατέλες με τυριά και μανιτάρια.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #238» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκιας.

Εύκολο παρφέ κρέμα

iStock

Μερίδες: 1 κιλό

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 8 ώρες

Υλικά

450 ml (2 κούπες + 1/4 κούπας) κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά (πολύ κρύα)

400 γρ. (1 κουτί) ζαχαρούχο γάλα

2 βαζάκια από διάφορα γλυκά του κουταλιού της αρεσκείας μας, ανάμεικτα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε στραγγίζοντας τα φρούτα από το σιρόπι τους και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

Βάζουμε σε ένα μπολ την κρύα κρέμα γάλακτος και χτυπάμε με το μίξερ χειρός, μέχρι να σφίξει και να γίνει παχύρρευστη σαν γιαούρτι (είναι ένα στάδιο πριν γίνει σαντιγί – σε αυτό το στάδιο θα στέκεται στο κουτάλι).

Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και ανακατεύουμε με το μίξερ για 1′. Προσθέτουμε τα κομμένα φρούτα στην κρέμα μας και ανακατεύουμε απαλά.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μακρόστενο σκεύος με καπάκι (ιδανικά ένα μεταλλικό). Αν δεν έχουμε με καπάκι, καλύπτουμε το μείγμα με λαδόκολλα που να εφάπτεται στην επιφάνειά του και από πάνω με αλουμινόχαρτο.

Τοποθετούμε στην κατάψυξη για όλο το βράδυ. Για να σερβίρουμε, αφήνουμε το παγωτό εκτός κατάψυξης για λίγα λεπτά, να μαλακώσει.

Tip

«Μπορούμε να βάλουμε όποιο άλλο γλυκό κουταλιού θέλουμε, όπως γλυκό βύσσινο ή κεράσι, γλυκό καρυδάκι, γλυκό περγαμόντο, κ.λπ.»

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #53» σε συνταγή Δημήτρη Μιχαηλίδη.