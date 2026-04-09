Το πασχαλινό τσουρέκι είναι το γλυκό που δεν λείπει από κανένα γιορτινό τραπέζι καθώς είναι αυτό που γεμίζει το σπίτι με αρώματα και αναμνήσεις. Το θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια, όπως το έφτιαχνε η γιαγιά, με εκείνη τη μοναδική μυρωδιά από μαχλέπι και πορτοκάλι που απλωνόταν παντού.

Μπορεί σήμερα να υπάρχουν πολλές σύγχρονες εκδοχές γεμιστά, με σοκολάτα ή άλλες παραλλαγές όμως για εμάς το κλασικό πολίτικο τσουρέκι παραμένει ασυναγώνιστο. Αφράτο, αρωματικό και αυθεντικό, είναι η γεύση που δεν αλλάζουμε.

Πολίτικο τσουρέκι

Μερίδες: 1 τσουρέκι

Προετοιμασία: 40′

Αναμονή: 1 ώρα και 15′

Μαγείρεμα: 1 ώρα



Υλικά

250 γρ. (2 κούπες) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/2 κουτ. γλυκού αλάτι

3 κουτ. σούπας φρέσκο γάλα, πλήρες

25 γρ. νωπή μαγιά, θρυμματισμένη

1 1⁄2 κουτ. γλυκού μαχλέπι (σκόνη)

1 κρυσταλλάκι μαστίχας, κοπανισμένο με 4 κουτ. γλυκού ζάχαρη, μέχρι να γίνει σκόνη

50 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε κυβάκια

1 αυγό

1 κρόκος αυγού, για το άλειμμα

40 γρ. αμύγδαλο φιλέ, για το πασπάλισμα



Εκτέλεση

Για να φτιάξουμε το πολίτικο τσουρέκι, ξεκινάμε βάζοντας στον κάδο του μίξερ το αλεύρι μαζί με το αλάτι και τα ανακατεύουμε.

Στη συνέχεια, ανοίγουμε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε το γάλα, τη μαγιά, το μαχλέπι, τη μαστίχα με τη ζάχαρη, το βούτυρο και το αυγό. Ζυμώνουμε με τον γάντζο για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να προκύψει μια ομοιογενής και ελαστική ζύμη.

Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί σε ζεστό σημείο για περίπου 1 ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Έπειτα, λαδώνουμε ελαφρώς τα χέρια μας και χωρίζουμε τη ζύμη σε τρία ίσα μέρη. Πλάθουμε κάθε κομμάτι σε μακρόστενο κορδόνι μήκους περίπου 20 εκατοστών και τα πλέκουμε σε πλεξούδα, δίνοντας το κλασικό σχήμα του τσουρεκιού.

Μεταφέρουμε το τσουρέκι σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα, το αλείφουμε με τον κρόκο αυγού και πασπαλίζουμε με αμύγδαλο φιλέ.

Σκεπάζουμε ξανά με μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30-40 λεπτά, ώστε να φουσκώσει ελαφρώς.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160°C στον αέρα για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσει και απολαμβάνουμε ένα παραδοσιακό, μυρωδάτο πολίτικο τσουρέκι, όπως το αγαπήσαμε.

Καλή όρεξη!

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #52».