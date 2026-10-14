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Μαγειρεύουμε λαχανόρυζο με κολοκύθα για το πιάτο ημέρας. «Μυρωδάτο και πικάντικο».

Θα προσθέσουμε ολόκληρα ντοματάκια κονσέρβας πολτοποιημένα, ξερό κρεμμύδι και καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένα, τζίντζερ ξερό τριμμένο. Για το σερβίρισμα πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο ή δυόσμο.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 50′

Υλικά

½ μέτριο λάχανο, λεπτοκομμένo

300 γρ. ψίχα κολοκύθας, σε κύβους 3 εκ.

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420 γρ. ολόκληρα ντοματάκια κονσέρβας, πολτοποιημένα στον πολυκόφτη

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ καυτερή πιπερίτσα, ψιλοκομμένη

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½ κ.γ. τζίντζερ ξερό, τριμμένο

½ φλιτζ. τσαγιού ρύζι Καρολίνα Σερρών

90 ml ελαιόλαδο

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αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το σερβίρισμα

λίγο φρέσκο κόλιανδρο ή δυόσμο, ψιλοκομμένο

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Εκτέλεση

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι με την πιπερίτσα και το τζίντζερ για 4′-5′, μέχρι να μαλακώσουν.

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Ρίχνουμε τον πολτό ντομάτας μαζί με 100 ml νερό, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 10′. Προσθέτουμε το λάχανο, λίγο ακόμα αλάτι και ανακατεύουμε.

Μαγειρεύουμε για άλλα 5′, μέχρι να μαλακώσει και να μειωθεί ο όγκος του. Ρίχνουμε 600 ml ζεστό νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 15′. Προσθέτουμε το ρύζι και την κολοκύθα, ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Μαγειρεύουμε για άλλα 15′, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά.

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Πασπαλίζουμε με το μυρωδικό και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #211» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.