Μήνυμα ενότητας έστειλαν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. σε μια γιορτή δημοκρατίας, σε μια γιορτή του ιστορικού κόμματος, σε διαδικασίες πριν από το συνέδριο του. Χαρακτηριστικό το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη που συναντά με ιδιαίτερα θερμό τρόπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συνοδευόμενος από την Ευγενία Μανωλίδου.

Ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού συνοδευόμενος από το νέο αίμα της παράταξης, «ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτάκι» όπως ο ίδιος έγραψε σε σχετική ανάρτηση. «Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Νεοδημοκρατών» σημείωσε στέλνοντας μήνυμα για την αξία τόσο της συνέχειας όσο και της ανανέωσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε πολλά εκλογικά κέντρα και μίλησε με τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας που έσπευσαν στις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες. Αγκαλιές, χειραψίες και ζεστές κουβέντες, μαζί και πολλές φωτογραφίες, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που ανέβασε στα social media. Στην ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι ψήφισε στην Κηφισιά, όπου συνάντησε τον δήμαρχο Βασίλη Ξυπολητά και τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Πάνο Λεμπέση, μαζί με πλήθος μελών της παράταξης.Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή δείχνει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος στις εκλογές του 2027», προσθέτοντας: «Προχωράμε μπροστά, ενωμένοι και ισχυροί».

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αεικίνητος και με συνεχή δραστηριότητα, στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία με κάθε δυνατό τρόπο ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με στελέχη σε όλα τα επίπεδα του κόμματος και σε όλη την Ελλάδα, παρεμβαίνοντας πυροσβεστικά (παλιά μου τούρμπο τέχνη κόσκινο) αν απαιτηθεί. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο ακούστηκαν πολλές φορές φράσεις όπως: «Μας λείπεις», «Πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω στην θέση σου», «Χρειαζόμαστε συντονισμό σε πολλά πράγματα στην κυβέρνηση».

Με την @ManolidouE πήγαμε σήμερα να ψηφίσουμε στις εσωκομματικές μας εκλογές για τα νέα μας όργανα και τους συνέδρους. Στην αρχή βρεθήκαμε με τον @grigoris_d μετά ψηφίσαμε στην Κηφισιά μαζί με τον κ. Δήμαρχο @V_Xipolitas τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής… pic.twitter.com/GmQy4FD0zT — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2025

Να προσθέσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ανάδειξης προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ και 1.000 συνέδρων ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου. Οι κάλπες κλείνουν στις 19.00