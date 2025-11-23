Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Μήνυμα ενότητας αλλά και… διαχρονικότητας, συνοδευόμενος από τον γιο του, έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης δίνοντας πάλι το παρών του στα παραταξιακά δρώμενα, συμμετέχοντας στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού έφτασε στο εκλογικό κέντρο στην Αθήνα συνοδευόμενος από το νέο αίμα της παράταξης, «ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτάκι» όπως ο ίδιος έγραψε σε σχετική ανάρτηση. «Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Νεοδημοκρατών» σημείωσε στέλνοντας μήνυμα για την αξία τόσο της συνέχειας όσο και της ανανέωσης.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αεικίνητος και με συνεχή δραστηριότητα, στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία με κάθε δυνατό τρόπο ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με στελέχη σε όλα τα επίπεδα του κόμματος και σε όλη την Ελλάδα, παρεμβαίνοντας πυροσβεστικά (παλιά μου τούρμπο τέχνη κόσκινο) αν απαιτηθεί.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με την οικογένειά του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Δεν αποτελεί άλλωστε μυστικό πως ως ο άνθρωπος των πολλών και αποτελεσματικών λύσεων, με εκείνον επικοινωνούν όσοι επιζητούν σοβαρές απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από πρωταγωνιστές της πολιτικής, δήμαρχοι και μικρομεσαία στελέχη. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο ακούστηκαν πολλές φορές φράσεις όπως: «Μας λείπεις»,

«Πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω στην θέση σου», «Χρειαζόμαστε συντονισμό σε πολλά πράγματα στην

κυβέρνηση».

Να προσθέσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ανάδειξης προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ και 1.000 συνέδρων ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου. Στις 18:00 ψηφίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Κάτω Πετράλωνα. Οι κάλπες κλείνουν στις 19.00