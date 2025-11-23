Με τη συμμετοχή 122.546 ενεργών μελών – αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021 – διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των τοπικών οργάνων και των συνέδρων που θα χαράξουν την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, με αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στη διάρκεια της διαδικασίας θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μέσα από περισσότερες από 7.200 υποψηφιότητες, για τις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ), καθώς και για τη στελέχωση του σώματος των συνέδρων.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία σε όλη την επικράτεια, ενώ τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Δημογραφικό αποτύπωμα και συμμετοχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των ενεργών μελών που μετέχουν στη διαδικασία, καθώς κυριαρχεί η ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών, η οποία θεωρείται και η πιο δυναμική για τα κομματικά δρώμενα. Την ίδια στιγμή, το 42% των μελών είναι γυναίκες, στοιχείο που ερμηνεύεται από τη ΝΔ ως ένδειξη διεύρυνσης και μεγαλύτερης εκπροσώπησης στο εσωκομματικό πεδίο.

Η αυξημένη συμμετοχή νέων μελών και η υπέρβαση των αντίστοιχων μεγεθών του 2021 καταγράφονται από το κόμμα ως «ψήφος εμπιστοσύνης» στην οργανωτική του δομή, αλλά και ως μήνυμα διατήρησης της επαφής με τη βάση, ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ψηφίσει στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την κεντρική σημασία που αποδίδει η Πειραιώς στη σημερινή διαδικασία.

Οι σημερινές εσωκομματικές κάλπες θα αναδείξουν τους νέους προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, αλλά και 1.000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα αποτυπωθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.