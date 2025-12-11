Ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup Paschal Donohoe ανταλλάσσουν χειραψία την ημέρα της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 12 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Με ισχυρό ατού «το αφήγημα της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του μετά από μια δεκαετία διασώσεων και μεταρρυθμίσεων που, όπως ισχυρίζεται, επέτρεψαν στη χώρα να ξεπεράσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, να έχει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και να θέσει το χρέος σε καθοδική πορεία» μπήκε στην τελική ευθεία με στόχο να κερδίσει τη θέση του προέδρου στο Eurogroup o Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι Financial Times λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία.

Η σημαντικότερη οικονομική εφημερίδα του κόσμου παραθέτει σε ρεπορτάζ (11 Δεκεμβρίου 2025) και μία δήλωση του Ελληνα υπουργού, ο οποίος τονίζει στους FT ότι «η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει ένα ευρωπαϊκό μάθημα».

Πότε θα γνωρίζουμε το τελικό «σκορ»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στις Βρυξέλλες μαζί με το επιτελείο του, καθώς η μάχη για την εκλογή στο τιμόνι του Eurogroup κρίνεται ουσιαστικά στο lobbying, σε συνδυασμό με λεπτές πολιτικές ισορροπίες στο ασταθές διεθνές τοπίο και με την ΕΕ να αντιμετωπίζει πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα: Ουκρανία, «τυφώνας Τραμπ» στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην οικονομία, πίεση από την Κίνα και άλλα…

Καθώς ζητείται η εμπιστοσύνη – ψήφοι από τους ομολόγους του, ο κύριος Πιερρακάκης καλείται να πείσει καθένα ξεχωριστά.

O κανονισμός αναφέρεται σε απλή πλειοψηφία, όμως με δύο μόνο υποψήφιους σήμερα, ο νικητής θα προκύψει με απόλυτη πλειψηφία. Ζητούμενο είναι 11 ψήφοι που βγάζουν το νικήτή.

Στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου για να ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του νέου προέδρου στο Eurogroup.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ίσως, θα «πέσουν» τα πρώτα μηνύματα στα κινητά των δημοσιογράφων και θα ξέρουμε αν ο Κυριάκος Πιερρακάκης τα κατάφερε.

Financial Times: Ναι, είναι ντέρμπι

Μετά την παραίτηση του Ιρλανδού προέδρου στο Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, που θα αναλάβει ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα, προέκυψαν δύο υποψήφιοι (ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ) που και οι δύο προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), το οποίο διαθέτει 9 μέλη στο Eurogroup (τα περισσότερα δηλαδή).

Οι FT προσθέτουν στην ανάλυσή τους, ότι οι Σοσιαλδημοκράτες ελέγχουν 5 ψήφους, οι Φιλελεύθεροι 4 και τα ακροδεξιά κόμματα έχουν 2.

Σύνολο 20 ψήφοι.

Η ψηφοφορία είναι ντέρμπι, επιβεβαιώνουν οι FT, με πολλές πρωτεύουσες να αρνούνται να επιλέξουν πλευρά εκ των προτέρων, με πιο εμφανείς τις “Τέσσερις Μεγάλες” χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Ο Βέλγος αντίπαλος και το «χαρτί» που κρατά στα χέρια του

Ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ έχει ένα μοναδικό μειονέκτημα έναντι του Πιερρακάκη: είναι η απόφαση που εκκρεμεί στο Βέλγιο σχετικά με τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι χώρες της Βαλτικής και οι Σκανδιναβοί θα τον ψηφίσουν σίγουρα, όμως μόνο εάν δεσμευτεί ότι η χώρα του θα αλλάξει στάση και θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν ρωσικά κεφάλαια για να στηριχθεί η Ουκρανία στον πόλεμο.

Αν πείσει ότι θα κάνει «κολοτούμπα» το Βέλγιο, τότε γίνεται αυτόματα φαβορί. Αν όχι, τότε ο κύριος Πιερρακάκης έχει μεγάλες πιθανότητες.

