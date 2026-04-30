Ένας φίλος από τα παλιά επισκέφθηκε τη χώρα μας, μετά την εποποιία που κατέγραψε ως ένας εκ των επικεφαλής της σωτηρίου τρόικας, η οποία έστειλε στα επουράνια τους Έλληνες μικρομεσαίους και στον παράδεισο του ΕΦΚΑ τους συνταξιούχους. Ήταν το alter ego του μακαρίτη Σόιμπλε και φανατικός οπαδός – όπως και ο Γερμανός μέντορας του – της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, μήπως και τυχόν πνιγούμε στην φουρτουνιασμένη θάλασσα του ευρώ.

Ο καλός, λοιπόν, φίλος αφού δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την τροϊκανή εποποιία προκειμένου να διαπρέψει στην πολιτική σκηνή της Ολλανδίας, αρκέστηκε στη δημαρχία του Αϊντχόβεν. Και ως δήμαρχος επισκέφθηκε και πάλι την Αθήνα και τίμησε με την παρουσία του τον σημερινό επικεφαλής του Eurogroup Έλληνα κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Δεν ξέρω αν αυτή η επίσκεψη έγινε για να τιμήσει τον υπουργό ή να τον υποτιμήσει στα μάτια των Ελλήνων. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσει ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης. Άλλωστε ο εκλεκτός μας επισκέπτης γνωρίζει άριστα τα αισθήματα των Ελλήνων απέναντι του. Διότι ο Γερούν δεν από τα πιο αθώα παιδιά της ολλανδικής πολιτικής σκηνής. Να θυμηθούμε ότι διεκδίκησε (και πήρε) υπουργείο βάζοντας στο βιογραφικό του ανύπαρκτο πτυχίο από το πανεπιστήμιο του Κόρκ της Ιρλανδίας. Και όταν δημοσιογράφος αποκάλυψε την αλήθεια, τότε το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι ο κ. Ντάισελμπλουμ ουδέποτε πήρε πτυχίο οποιασδήποτε βαθμίδας και αυτός άλλαξε αθορύβως το βιογραφικό του…

Επιπροσθέτως θα πρέπει να πούμε ότι το ολλανδικό πολιτικό σύστημα δεν διάκειται ευμενώς προς την χώρα μας, αντιθέτως τρέφει τα καλύτερα των αισθημάτων έναντι της Τουρκίας. Να θυμίσουμε ότι η Ολλανδία – την εποχή Σημίτη – κατηγορούσε την Ελλάδα ότι βάζει προσκόμματα στην είσοδο της Τουρκίας ΕΕ και ο τότε υπουργός Εξωτερικών Θ. Πάγκαλος αποκάλυψε ότι η Ολλανδία έκανε δουλειές με το τουρκικό καθεστώς και θεωρούσε ότι η κατοχή της Κύπρο ήταν έλλασον θέμα για την Ευρώπη.

Άλλωστε το πολιτικό προσωπικό της Ολλανδίας θέλει πάντοτε να έχει καλές σχέσεις με τους εκάστοτε ισχυρούς. Σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός κ. Ρούτε, ως γραμματέας του ΝΑΤΟ (το οποίο λοιδωρεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είναι ο φανατικότερος υποστηρικτής του Τραμπ. Όταν η ναζιστική Γερμανία επετέθη στην Ολλανδία στις 10 Μαΐου του 1940, η κυβερνησή της παρέδωσε τη χώρα στους ναζί μόλις πέντε μέρες μετά. Στις 15 Μαΐου. Όταν η Ελλάδα πολέμησε έξι μήνες πριν παραδοθεί στις υπέρτερες δυνάμεις του γερμανοϊταλικού άξονα. Αυτά για την ιστορία.