Ένα χάσμα που μοιάζει αγεφύρωτο χωρίζει κυβέρνηση και αγρότες, καθώς τα αιτήματα που κατέθεσαν χθες οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου δεν φαίνεται να υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθούν.

Η πλήρης κοστολόγηση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, όμως οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των αγροτών δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Advertisement

Advertisement

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν είναι μόνο το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους αλλά και το γεγονός ότι ζητείται αλλαγή πολιτικής σε κάποια από αυτά, με χαρακτηριστικότερο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί κομβική τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση –«αδιαπραγμάτευτη» τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός- η οποία έρχεται να βάλει τέλος σε αδιαφανείς διαδικασίες.

Σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία βάση διαλόγου –και αυτά υπό προϋποθέσεις- είναι αυτά της τιμής του αγροτικού ρεύματος και του αγροτικού πετρελαίου. Οι αγρότες ζητούν να πέσει η τιμή της κιλοβατώρας στα 7 λεπτά από τα 9,2 που είναι σήμερα, κάτι που φαίνεται δύσκολο να υλοποιηθεί όμως στο συγκεκριμένο σημείο ίσως θα μπορούσε να βρεθεί μία «χρυσή» τομή, ενώ για το πετρέλαιο μελετώνται σενάρια που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τον αγροτικό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως τα όποια μέτρα προταθούν από την κυβέρνηση θα είναι μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, κάτι που ξεκαθάρισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό μήνυμα του:

«Η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες.»

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι το μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών θα συνεχιστεί και δεν είναι απίθανο να παραμείνουν τα μπλόκα στους δρόμους και κατά την εορταστική περίοδο.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως εκτιμούν ότι κομβικό ρόλο για την εκτόνωση της κατάστασης μπορούν να παίξουν οι κοινωνικές πιέσεις προς τους αγρότες.

«Οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», σημείωσε ο πρωθυπουργός στο μήνυμα του καλώντας και πάλι τους αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει βρεθεί λύση.