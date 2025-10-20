Με απαξιωτικό τρόπο σχολίασε ο Αλέκος Αλαβάνος τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής. Εμένα ρωτάτε; Δεν ασχολούμαι με τέτοιες υποθέσεις», ήταν το αρχικό σχόλιο του για τον πρώην πρωθυπουργό για το αν αποτελεί τη νέα ελπίδα για την Αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο.

«Βλέπουμε ότι ένα κομμάτι του Τύπου για κάποιους λόγους που δεν τους έχω καταλάβει, προσπαθεί να τον επιβάλει στην κοινή γνώμη και αυτό έχει φανεί», όπως ανέφερε. «Αυτήν τη στιγμή πρέπει να κάνουμε στροφή στην πολιτική. Μην μου λέτε για Αριστερά και τον κ. Τσίπρα, γιατί δεν είναι Αριστερά ο κ. Τσίπρας», πρόσθεσε.

«Τότε είχαμε 3 κόμματα – τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον παλιό αριστερό ΣΥΡΙΖΑ – που γονάτισαν κυριολεκτικά στη Γερμανία και στις δυνάμεις της ΕΕ και επιβάλανε ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος που εργαζόταν. Και έρχονται τώρα οι μεγάλες δυνάμεις στα ΜΜΕ, οι οποίες επιδιώκουν άλλους δρόμους, να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρουν όμως αυτά, εμένα με ενδιαφέρει να παίξει τη ζωή του ο λαός», υπογράμμισε ο κ. Αλαβάνος.

«Ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε εξαιρετική δυσκολία. Και τώρα μιλάνε αν θα είναι κάποιος Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας; Αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Τι σημασία έχει που πήρε από μένα τον ΣΥΡΙΖΑ; Έχω κάνει λάθη στις πολιτικές επιλογές μου. Η Αριστερά ήταν μια δύναμη που προσπαθούσε να εμπνεύσει τον ελληνικό λαό, προσπαθούσε να κριτικάρει τις μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό και πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να κάνουμε μια αριστερή στροφή. Δεν ήταν αριστερή στροφή είτε ο Τσίπρας είτε ο Δραγασάκης που ήταν υπάλληλοι της μεγάλης εξουσίας στην Ευρώπη».