Η δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με κατηγορουμένους γνωστούς επιχειρηματίες ξεκίνησε σήμερα (22/10) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε αποτελέσει στόχο του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Κατάθεση Νίκου Ανδρουλάκη

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2022, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία παραίτησής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, συνεργάτης του τον προέτρεψε να ελέγξει το τηλέφωνό του μέσω ειδικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου. «Με ενημέρωσαν ότι το κινητό είχε προσβληθεί από το λογισμικό Predator. Δέκα ημέρες αργότερα παρέλαβα τα επίσημα ευρήματα και προσέφυγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτοντας μήνυση», τόνισε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε την απόπειρα παρακολούθησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως, μετά την ειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναζήτησε ύποπτα μηνύματα στο κινητό του. «Όταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά, τα εντόπισα μέσα σε δεκάδες που δεχόμουν εκείνη την περίοδο λόγω της εκστρατείας μου. Ένα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχθεί, αλλά δεν είχα πατήσει τον σύνδεσμο. Ήταν μηνύματα-δολώματα που σχετίζονταν με την υποψηφιότητά μου».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν συνδέεται με τη θητεία του ως ευρωβουλευτή, αλλά με την πολιτική του δραστηριότητα στην Ελλάδα.

«Όταν ενημερώθηκα για τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου, διαπίστωσα ότι αυτό έγινε μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες μόλυνσης με το Predator. Η παρακολούθηση ξεκινάει τότε και τελειώνει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό ύποπτο;»

Σε έντονο ύφος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε μέσα στο δικαστήριο:

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα παρακολούθησης και είμαι εδώ! Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαν το Predator, δεν είναι καν παρόντες!» — ενώ παράλληλα επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας» και πως «γι’ αυτό έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η αποτυχημένη παγίδευση του τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator οδήγησε στην απόφαση για τη συμβατική παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Όπως μου εξήγησαν, το Predator χρησιμοποιείται όταν θέλουν να αντλήσουν περισσότερα δεδομένα από μια κλασική παρακολούθηση. Επειδή δεν πέτυχε η εγκατάσταση, στράφηκαν στην ΕΥΠ για να συλλέξουν ό,τι μπορούσαν».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» που δρούσε στη χώρα, σημειώνοντας ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα πιθανά κίνητρα πίσω από την παρακολούθηση, είπε: «Θα μπορούσε να είναι είτε για εκβιασμό είτε για να γνωρίζουν τη στρατηγική του κόμματος. Όταν αποκτούν πρόσβαση σε ένα κινητό, αποκτούν πρόσβαση σε όλα. Εκείνη την περίοδο συνομιλούσα με πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον κ. Σημίτη και τον κ. Παπανδρέου. Μέσω εμού, ουσιαστικά παρακολουθούσαν και εκείνους».

Όσον αφορά τους κατηγορουμένους, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι δεν τους γνωρίζει προσωπικά, αλλά εκτίμησε πως «είχαν σίγουρα οικονομικό όφελος» από τη δραστηριότητά τους.

