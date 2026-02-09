Η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, για τη σύνθεση και τη λογική της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει στο ότι πρόκειται για πολιτικό άνοιγμα με επιστροφές παλαιών στελεχών και προσεγγίσεις προσώπων από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της HuffPost, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα μέσα από κινήσεις διεύρυνσης και συσπείρωσης, σε μια περίοδο που το κόμμα εμφανίζει ασταθή δημοσκοπική εικόνα και εσωκομματικές εντάσεις.

Όπως σημειώνεται, το κόμμα κινείται σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, με στόχο να διατηρήσει ρόλο βασικού πόλου στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ανακτήσει δυναμική ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων.

Τα πρόσωπα που «κλειδώνουν» – Επιβεβαίωση για Μπόλαρη και Πανούση

Η ανακοίνωση για τη σύνθεση της επιτροπής δείχνει ότι στα πρόσωπα που κινούνται στον κύκλο επαφών ή συμμετοχής περιλαμβάνονται ο πρώην υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης και ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης.

Ο πλήρης κατάλογος έχει ως εξής:

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτικοί αναλυτές περιγράφουν τη λίστα προσώπων τα οποία προσεγγίστηκαν ή εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ως σημαντικό κράχτη για την ενίσχυση της εκλογικής προσπάθειας του κόμματος. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η επιτροπή συγκροτείται κυρίως από στελέχη με οργανωτική εμπειρία και παρουσία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, πολλοί εκ των οποίων στο παρελθόν είχαν μετακινηθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή είχαν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ.

Το πλαίσιο: «Επιστροφές» και γέφυρες προς τον προοδευτικό χώρο

Το πολιτικό στίγμα της επιτροπής περιγράφεται ως προσπάθεια επανασυσπείρωσης και διεύρυνσης προς στελέχη που βρίσκονταν εκτός κομματικού πυρήνα τα τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή Διεύρυνσης παρουσιάζεται ως βασικό εργαλείο για το συνέδριο και την προεκλογική στρατηγική, με στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως βασικού αντίπαλου πόλου απέναντι στη ΝΔ.

Παράλληλα, είναι εμφανές ότι η ηγεσία ρεπιχειρεί να προσελκύσει πρόσωπα με διαδρομή είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, επιδιώκοντας «άρωμα επιστροφών» αλλά και νέα ανοίγματα.

Η «μεγάλη εικόνα»: στοίχημα για το συνέδριο και τις εκλογές

Η συγκρότηση της επιτροπής εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική που συνδέεται με την προετοιμασία του συνεδρίου, την ενίσχυση της κομματικής βάσης, επανατοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της Κεντροαριστεράς

Στο κομματικό επιτελείο θεωρούν ότι η επιχείρηση διεύρυνσης μπορεί να λειτουργήσει ως «βατήρας» για την επόμενη πολιτική φάση, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για την ηγεμονία στον χώρο.

Τι σημαίνει η «πλήρης επιβεβαίωση» των πληροφοριών

Με βάση την σημερινή ανακοίνωση για στρατηγική διεύρυνσης και πολιτική στόχευση επιβεβαιώνουν το πρόσφατο άρθρο της HuffPost που αναφέρει την εμπλοκή/αναφορά ονομάτων όπως Μπόλαρης και Πανούσης. Όπως επίσης ότι η συνολική εικόνα «επιστροφών και άνοιγμα προς προοδευτικό χώρο» εμφανίζεται ως κοινός παρονομαστής.