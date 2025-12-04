Η παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα, χθες το βράδυ στο Παλλάς προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο αντιδράσεις αν και κανένα από τα κόμματα δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί επισήμως. Οι όποιες αντιδράσεις είναι μεμονωμένες όπως του Γιάνη Βαρουφάκη, του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του Άδωνι Γεωργιάδη.

Βαρουφάκης: «Όλος ο διαλυμένος θίασος»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, χαρακτήρισε την εκδήλωση «οντισιόν», σημειώνοντας πως στο ακροατήριο βρισκόταν «όλος ο διαλυμένος θίασος».

«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα, είναι υπερήφανος γι’ αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας», είπε αρχικά.

«Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης» συνέχισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».

Σύμφωνα με τον Γιάνη Βαρουφάκη ο κ. Τσίπρας: «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».

Λαφαζάνης: «το νέο πολιτικό εγχείρημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και υπουργός στην κυβέρνησή του , τον κατηγόρησε ότι «έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη φθορά στην εικόνα της Αριστεράς, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολιτική κυριαρχεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης, ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού είναι καταδικασμένο να αποτύχει» λέγοντας πως κανένας πολιτικός που υλοποίησε μνημονιακές πολιτικές δεν κατάφερε να σταθεί ξανά με επιτυχία στον δημόσιο βίο επικαλούμενος παραδείγματα άλλων πολιτικών που εφάρμοσαν Μνημόνια, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν κατάφεραν να ανακτήσουν πολιτικό έρεισμα.

Ο Τσίπρας «δεν αποσαφήνισε καμία πρόθεση ηγεσίας ή δημιουργίας νέου φορέα», αλλά αντ’ αυτού κάλεσε το κοινό σε «αυτοοργάνωση» χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα που πλαισιώνει τον κ. Τσίπρα αποτελείται κυρίως από ακαδημαϊκούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στον λόγο τους και την κατανόηση του κοινού.

Ο κ. Λαφαζάνης επανέφερε τις διαφωνίες της περιόδου 2015, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν είχε κατανοήσει το βάρος και το περιεχόμενο των μνημονιακών δεσμεύσεων» ενώ υποστηρίζει ότι δύο θέσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν την πολιτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ: Σαφές “όχι” στα μνημονιακά μέτρα και «Καμία απώλεια κατοικίας στα χέρια τραπεζών».

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι θεωρούσε εαυτόν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «δεν εγκατέλειψε εκείνος το κόμμα, αλλά το κόμμα εγκατέλειψε τις αρχές του». Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι με τις επιλογές του οδήγησε τον χώρο της Αριστεράς σε βαθιά κρίση.

Γεωργιάδης: «Ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας»

Πιο αιχμηρός υπήρξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Ο υπουργός σχολίασε ότι πολλοί παλιοί συνοδοιπόροι του πρώην πρωθυπουργού έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση, ωστόσο στριμωχτήκαν στις πίσω θέσεις σαν να ήταν τιμωρία.

«Ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας, πήγε μέσα στο Παλλάς και είπε: ”Εγώ είμαι παιδιά, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν, όποιος γουστάρει, αλλιώς σας εξαφανίζω. Και όλοι οι άλλοι τιμωρία και άμα θέλω θα σκεφτώ εάν θα σας βάλω στο ψηφοδέλτιο”.

Και πήγαν οι άλλοι και χαμογέλαγαν κιόλας. Θα σας καταπλήξω. Πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσει να διασώσει την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης, όπως κάτι Γιαπωνέζοι που είχαν μείνει σε κάτι νησιά του Ωκεανού, είχε τελειώσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και νομίζανε ότι πολεμάνε τους Αμερικάνους. Αυτό θα είναι ο Πολάκης. Μπράβο του όμως, αυτός θα χάσει με αξιοπρέπεια. Για να είμαι δίκαιος έλειπε και ο Τσακαλώτος, ο οποίος είχε πάντα μια αξιοπρέπεια, δεν είναι σαν τους άλλους».

