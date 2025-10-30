Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έρχεται να αναλάβει καθήκοντα με άφιξη στην Αθήνα Σάββατο 1η Νοεμβρίου. Με το βλέμμα στη νέα σελίδα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, θυμόμαστε πώς μίλησαν για την Ελλάδα πρόεδροι και κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συχνά με λόγια που αγαπούν την ιστορία, αναγνωρίζουν τη συμβολή των Ελλήνων και «πιάνουν» τον παλμό της σύγχρονης χώρας.

Χάρι Τρούμαν: σεβασμός στην αντοχή των Ελλήνων

O 33oς Πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν

Στις 25 Μαρτίου 1949, ο Τρούμαν χαιρέτισε «τη συσπειρωμένη βούληση του ελληνικού λαού να εργαστεί και να αγωνιστεί για την αρχαία δημοκρατική του κληρονομιά». Ήταν η εποχή που η αμερικανική βοήθεια γινόταν κρίσιμο στήριγμα για μια Ελλάδα που έβγαινε από πόλεμο και εμφύλιο.

Ρόναλντ Ρίγκαν: καθιέρωσε τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόναλντ Ρέιγκαν και η Πρώτη Κυρία Νάνσι Ρέιγκαν κάθονται στο οικογενειακό θέατρο της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 1986. Βιβλιοθήκη Ρέιγκαν/ μέσω REUTERS

Ο Ρίγκαν ήταν ο πρόεδρος που έκανε θεσμό τον ετήσιο εορτασμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο. Στις προκηρύξεις του μιλούσε για «τα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας» ως τις πιο πολύτιμες συνεισφορές της Ελλάδας στην ανθρωπότητα.

Μπιλ Κλίντον: «Ήρθα ως φιλέλληνας, φίλος της Ελλάδας»

Συνάντηση του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριακή 22 Ιουλίου 2012. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα (Νοέμβριος 1999), ο Κλίντον δήλωσε: «Ήρθα εδώ ως φιλέλληνας, φίλος της Ελλάδας», ενώ αναγνώρισε δημόσια τα λάθη των ΗΠΑ απέναντι στη χώρα τις δεκαετίες του ’60-’70.

Τζορτζ Γ. Μπους: «Σταθεροί σύμμαχοι και στρατηγικοί εταίροι»

ΗΠΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ. ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΟΥΣ ΣΤΟ ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Ο Μπους τζούνιορ τόνιζε ότι «η Αμερική και η Ελλάδα είναι ισχυροί σύμμαχοι και στρατηγικοί εταίροι» και υπενθύμιζε πως η Ελλάδα στάθηκε δίπλα στις ΗΠΑ σε όλους τους μεγάλους πολέμους του 20ού αιώνα.

Μπαράκ Ομπάμα: το «φιλότιμο» ως ελπίδα

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα μετά το τέλος της συνάντησης τους στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Τζο Μπάιντεν: «Ο κόσμος οφείλει πολλά στην Ελλάδα»

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στις δεξιώσεις για την 25η Μαρτίου, ο Μπάιντεν επαναλάμβανε πάντα τον δεσμό των δύο Δημοκρατιών. «Ο κόσμος οφείλει μεγάλο χρέος στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης της επαναστατικής ιδέας της Δημοκρατίας», είπε το 2023. Και το 2024 πρόσθεσε: «Δεν κληρονομήσαμε απλώς τη δημοκρατία από την Ελλάδα, οφείλουμε να την υπερασπιζόμαστε».

Ντόναλντ Τραμπ: «Αγαπώ τους Έλληνες – Όλοι θέλουν να γίνουν Έλληνες – Make Greece great again»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντηθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση ακολουθήσε συνάντηση διευρυμένων αντιπροσωπειών. (EUROKINISSI / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Στον εορτασμό του 2017 στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άνοιξε λέγοντας: «Αγαπώ τους Έλληνες. Ω, πόσο τους αγαπώ», ενώ στις προεδρικές του προκηρύξεις μιλούσε για τις κοινές δημοκρατικές αξίες και τη συμβολή των Ελληνοαμερικανών. Και πιό αναλυτικά:

Για τη βαθιά συμβολή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στη διαμόρφωση των ΗΠΑ μίλησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και μίλησε για την Ελλάδα ως τη χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος άρχισε τον χαιρετισμό του κρατώντας στα χέρια του ένα κόκκινο καπέλο στο οποίο αναγράφονταν στα ελληνικά «κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσποιήθηκε πως «χάθηκε στη μετάφραση» και απέδωσε τη φράση ως «make Greece great again».

Συνεχίζοντας μίλησε για την προσφορά του Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αναφερόμενος στον Όμηρο και στον Αριστοτέλη και στην μεγάλη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις επιστήμες. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο αρχαίο ελληνικό ρητό ότι «το μυστικό της ευτυχίας είναι η ελευθερία, και το μυστικό της ελευθερίας είναι το κουράγιο.»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως τη χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία και έκανε ειδική μνεία σε συγκεκριμένα άτομα στο ακροατήριο ως παραδείγματα Ελλήνων που συνεισέφεραν στην Αμερική μέσω της υπηρεσίας του στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις , μέσω του αθλητισμού και μέσω της σκληρής δουλειάς είτε σε προσωπικές επιχειρήσεις είτε μέσω της υπηρεσίας στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο, φροντίδα και πρώτες ανάγκες.

Μάικ Πομπέο: «Πυλώνας σταθερότητας»

Ως ΥΠΕΞ (2019–2020) ο Μάικ Πομπέο χαρακτήρισε κατ’ επανάληψη την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας» στην Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας Souda Bay και την αμυντική συνεργασία.

2η μερα στο συνεδριο των Αρχοντων του Οικουμενικου Πατριαρχειου στο Ζαππειο Μεγαρο–Στη φωτο ο πρ. Υπουργος Εξωτερικων της Αμερικης Μαικ Πομπεο –ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ///EUROKINISSI

Με λίγα λόγια, με αυτές τις ενδεικτικές δηλώσεις, αποδεικνύεται ότι η παράδοση φιλελληνικών δηλώσεων δεν είναι τυπική ευγένεια. Από τον Τρούμαν που «είδε» την αντοχή των Ελλήνων, μέχρι τον Ομπάμα που μίλησε για το φιλότιμο και τον Μπάιντεν που επαναφέρει το χρέος της δημοκρατίας, οι λέξεις καταγράφουν σταθερά κοιμά συμφέροντα, συμμαχίες και αξίες. Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, της πρώτης γυναίκας που αναλαμβάνει την αμερικανική πρεσβεία, είναι μια καλή στιγμή να θυμηθούμε αυτό το λεξιλόγιο φιλίας και να δούμε πώς θα το μεταφράσει σε πράξη η νέα πρέσβης. Το αιτούμενο είναι, αλλά και η έντονη αίσθηση/βεβαιότητα, με θετικό πρόσημο.