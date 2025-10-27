Νέες αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για έωλα μηνύματα που μπερδεύουν την κοινωνία, ενώ ζήτησε διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και του «κόμματος Τσίπρα», εφόσον αυτό γίνει πραγματικότητα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έβαλε στο «στόχαστρό» του τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και για τον διορισμό του Γιώργου Παπαβασιλείου στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του.

Κληθείς, δε, να απαντήσει σε όσους τον κατηγορούν ότι «πριονίζει» την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, τόνισε ότι «είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα».

«Διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και με τον Τσίπρα αν κάνει κόμμα»

Κατά την κρίση του κ. Δούκα, το ΠΑΣΟΚ έχει υποχρέωση να μιλήσει με όποιες προοδευτικές δυνάμεις είναι ανοικτές στον διάλογο μαζί του. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Ερωτηθείς αν εννοεί και τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε «ναι και τον κ. Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη».

«Περνάμε θολά μηνύματα, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν συγκυβερνάμε με τη ΝΔ»

Αυτά όμως που θα ταράξουν τα νερά στο ΠΑΣΟΚ είναι όσα είπε ο Χάρης Δούκας για τα «θολά» μηνύματα που περνά, με αποτέλεσμα να μπερδεύει την κοινωνία.

«Το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι. Πρέπει να τους κερδίσουμε για να κάνουμε δημοσκοπικό άλμα».

«Oι αναρτήσεις του Παπαβασιλείου ήταν δημόσιες»

Ο Χάρης Δούκας άφησε αιχμή που φτάνει μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά στην επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου και την παραίτησή του μέσα σε μία μέρα από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου. Ο κ. Παπαβασιλείου είχε κάνε στο παρελθόν αναρτήσεις υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής που εφάρμοζε και ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές», αφήνοντας να εννοηθεί είτε ότι αγνοήθηκαν τα εγκωμιαστικά σχόλιά του για τον πρωθυπουργό είτε ότι έγινε μεγάλο λάθος με την επιλογή αυτή.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων και σε ό,τι έχει να κάνει με την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Άγνωστος Στρατιώτης: «Θα ξαναπώ ‘καλή τύχη και τα λέμε στα δικαστήρια»

«Θα ξαναπώ ‘καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια’. Η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει μια θολούρα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Θα κινηθώ νομικά κατά της τροπολογίας. Μπορώ πλέον ως δήμαρχος να καθαρίζω μόνο το απέναντι πεζοδρόμιο.

Μέχρι τώρα πηγαίναμε κανονικά και καθαρίζαμε ως δήμος χωρίς να έχουμε κάποιο θέμα. Μετά το τέλος της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι, μάλιστα, πήγαμε και μαζέψαμε τα πάντα. Αλλά ήρθε αυτή η υπαναχώρηση της κυβέρνησης με τη δικαίωση του κ. Ρούτσι και αποφάσισαν να περάσουν την τροπολογία. Τους πήρε μιαμίση μέρα να συνεννοηθούν τι έπρεπε να γίνει και τι σημαίνει ‘ευθύνη’ και τι ‘φροντίδα’.

Με βάση τον ρόλο μου, οφείλω να πάω στα δικαστήρια. Κάθε μήνας που περνά, φεύγει μία δομή κι ένας πόρος από τον δήμο Αθηναίων και πηγαίνει στο κράτος. Σε λίγο θα λέμε ‘τι πειράζει που πήραν την ανάπλαση, το γηροκομείο, τον Άγνωστο Στρατιώτη’ και θα μας πάρουν μια μέρα και την πλατεία Κοτζιά. Η κυβέρνηση στοχοποιεί εμένα. Την ενόχλησε η μάχη του κ. Ρούτσι και αυτό που φωνάζουμε ότι δεν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα».

Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι «η τροπολογία είναι αντισυνταγματική, το άρθρο 11 λέει ότι ο χώρος είναι δημόσιος και μπορούν να γίνονται συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν έδωσε τη ζωή του για τη σιωπή», ενώ για την αυριανή παρέλαση ευχήθηκε «να τιμήσουμε την εθνική επέτειο και να καμαρώσουμε τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα του τόπου».