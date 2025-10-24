Προσφυγή στη δικαισούνη προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναφορικά με το θέμα της καθαριότητας του Αγνωστου Στρατιώτη.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» τονίζει σε δήλωσή του ο Χ.Δούκας.

Νέα απάντηση από ΥΠΕΘΑ

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη», απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Χάρη Δούκα.

«Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση», τονίζει το υπουργείο, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που μαίνεται από χθες.

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης μφανίστηκε αιχμηρός κατά του δημάρχου Αθηναίων για την αντιπαράθεσή του με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Το ‘καλή τύχη’ ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες και σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα από την ημέρα της εκλογής του» σχολίασε αναφορικά με την χθεσινή ανάρτηση του Χ.Δούκα.