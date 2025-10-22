Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε πριν από λίγο η τροπολογία της κυβέρνησης για το νέο καθεστώς που θα διέπει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές. «Ναι» στην τροπολογία ψήφισαν 159 βουλευτές και «όχι», 134 βουλευτές.

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία αιτήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Χάρης Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης και Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές που ψήφισαν υπέρ- εκτός από τους 156 βουλευτές της ΝΔ- την τροπολογία.

Νωρίτερα, ξεκάθαρες αιχμές κατά του Νίκου Δένδια σχετικά με τη χθεσινή του απουσία από τη Βουλή κατά τη συζήτηση για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες και σχολιάζοντας ότι ο Νίκος Δένδιας δεν υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είπε: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!».

Ο Νίκος Δένδιας μετέβη πριν από λίγο στη Βουλή για την ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ η αντιπολίτευση όλη την ημέρα καλούσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσέλθει να στηρίξει την τροπολογία που υπογράφει.

Τελικώς ο υπουργός προσήλθε μόνο για την ψηφοφορία, κάτι που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια ακόμα και στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Αμυνας απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και εισήλθε απευθείας στην αίθουσα της Ολομέλειας, αφού προηγουμένως είχε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Βασίλη Γιόγιακα και τον Γιώργο Αμυρά.

Να τοποθετηθεί ο Δένδιας για την τροπολογία ζητά η αντιπολίτευση

Με την ονομαστική ψηφοφορία –την οποία ζήτησε το ΚΚΕ– ολοκληρώνεται το απόγευμα στη Βουλή η ταραχώδης συζήτηση γύρω από την κυβερνητική τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Να έρθει ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή και να τοποθετηθεί σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ζήτησε η αντιπολίτευση, μετά τη δημόσια διαφοροποίηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από το πρωθυπουργικό αφήγημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας προτίμησε να παραβρεθεί σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που πραγματοποιούνταν απέναντι από τη Βουλή (ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»), αντί να δώσει το «παρών» στην Ολομέλεια, ώστε να τοποθετηθεί επί της διάταξης που προβλέπει ότι η ευθύνη για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε το πρωί της Τετάρτης πως πριν την κατάθεση της τροπολογίας, επικοινώνησε ο ίδιος με τον κ. Δένδια, ο οποίος δεν του εξέφρασε καμία αντίρρηση.

«Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ζήτησαν να έρθει στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας για να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο Δημήτρης Μάντζος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «μιλάμε, τόσες ώρες και τόσες ημέρες, για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον “Άγνωστο Υπουργό”».

«Πότε, τι ώρα ακριβώς, θα έρθει ο επισπεύδων Υπουργός Άμυνας να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την τροπολογία του για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; Το ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη γίνεται εργαλείο για το ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών. Εσωκομματική διαπάλη πάνω σε ένα Μνημείο Ενότητας και πάνω στο σώμα μιας κοινωνίας τραυματισμένης από τον διχασμό και την τοξικότητα», σχολίασε.

«Οφείλει ο επισπεύδων Υπουργός να εισηγηθεί την τροπολογία που εισηγείται. Ή μήπως δεν την εισηγείται αυτός; Πρέπει να μας εξηγήσει. Το επικοινωνιακό πυροτέχνημα σας έσκασε στα χέρια. Επειδή δεν μπορεί να κρυφτεί η σαφής και βαθιά διαφοροποίηση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι «σε λίγο, ω μοι γένοιτω, με την ψήφο σας, αυτή η τροπολογία θα είναι νόμος του κράτους. Θα έχετε δηλαδή τη διάταξη, υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε; Διάγετε μια κυβερνητική κρίση, ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να έρθει επιτέλους εδώ. Έχετε προκαλέσει το κοινό περί δίκαιου αίσθημα και έχετε διαπράξει μια κοινωνική, πολιτική, θεσμική αντιδημοκρατική ύβρη. Υποστήκατε πολιτική συντριβή από τον κ. Ρούτσι».

Η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι «είναι μια επαίσχυντη τροπολογία που πάει να κανονικοποιήσει την ακροδεξιά στροφή της νέας δημοκρατίας. Γι’ αυτό είναι επιτακτικό να έρθει εδώ ο κ. Δένδιας να μας διευκρινίσει τελικά τι θα κάνει ο στρατός. Πρέπει να παρουσιαστεί στην ολομέλεια και να δώσει εξηγήσεις».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Νότης Μηταράκης, σημείωσε ότι «την πολιτική λογική της τροπολογίας την παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός και εξήγησε γιατί θεωρούμε πως είναι αυτονόητη. Η τροπολογία υποστηρίζεται από 7 συναρμόδιους υπουργούς. Εκ των 7 ήταν παρών και τοποθετήθηκε χθες ο κ. Φλωρίδης αρά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο διαδικαστικό θέμα. Σε λίγο θα υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία οπού θα φανεί πως και οι 156 βουλευτές της ΝΔ υποστηρίζουν την πλειοψηφία. Και ο κ. Δένδιας υπέγραψε, εισηγήθηκε και κατέθεσε στην ολομέλεια».

