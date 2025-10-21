Φωτογραφία αρχείου - 2/10/2025 - Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας απουσίασε από τη συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη - EUROKINISSI

Λίγη ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρεμβαίνει με δημόσια δήλωση, επιχειρώντας να υπερβεί την ανοιχτή πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι το Μνημείο αποτελεί «διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων» που ενώνει τους Έλληνες, ενώ σημειώνει ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας δεν προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου μίλησε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός, με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφυγε «σαν λαγός», επειδή υπήρξε η δήλωση του υπουργού Άμυνας.

Νίκος Δένδιας: «Να αποστειρώσουμε (το Μνημείο) από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα»

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».