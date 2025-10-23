«Καλή τους τύχη», αναφέρει ο Χάρης Δούκας στην κατακλείδα της γραπτής ανάρτησης που έκανε λίγη ώρα μετά από την συνάντηση που είχε με το Νίκο Δένδια, όπου ενημερώθηκε για τις θέσεις της κυβέρνησης υπό το φως της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, καθιστώντας σαφές ότι δεν συμφωνεί και δεν προτίθεται να εμπλακεί συνεργαζόμενος στο συγκεκριμένο ζήτημα με τον υπουργό Άμυνας.

Η πλήρης ανάρτηση του Χάρη Δούκα στο Facebook

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», αναφέρει στην γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων.