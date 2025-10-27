«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό και ενέργειες όπως συλλαλητήρια ή διαμαρτυρίες στον χώρο δεν θα είναι επιτρεπτές» ξεκαθάρισε για άλλη μία φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις».

Όπως εξήγησε, «η Ελληνική Αστυνομία έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και θα δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Η συζήτηση γύρω από την εφαρμογή του νέου νόμου έχει «ανάψει» τις τελευταίες ώρες καθώς αύριο θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις και είναι εύλογο το ερώτημα πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση και ειδικά η ΕΛ.ΑΣ. αν επιχειρηθεί μία συγκέντρωση στο σημείο από γονείς και συγγενείς θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι είναι θέμα της αστυνομίας η κλιμάκωση της όποιας ενέργειας της -αν κριθεί αναγκαία- για την προστασία του χώρου και την αποφυγή κάποιας προβοκάτσιας. «Η παρουσία εκεί δεν απαγορεύεται αλλά η οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό Μνημείο, συλλαλητήρια ή διάφοροι δήθεν «αλληλέγγυοι» οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με το ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν θα είναι επιτρεπτές».

«Εγκληματίες αυτοί που επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, έχουν θέση μόνο στη φυλακή»

Ερωτηθείς για την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης με την οικογένεια του στην Κρήτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι «θα έχουμε σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες, η θέση τους είναι στη φυλακή», προσθέτοντας ότι «δεν έχουν καμία διαφορά από τους εγκληματίες του άλλου άκρου» ενώ για το γεγονός ότι υπήρξαν πολιτικά κόμματα που δεν καταδίκασαν την επίθεση μίλησε για υποκρισία από μέρους τους και σημείωσε ότι «είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις μόνο τη βία που σε συμφέρει».

Σε ερώτηση για αν προβληματίζουν την κυβέρνηση τέτοια φαινόμενα και αν ορισμένοι επιχειρούν να στήσουν σκηνικό «Αγανακτισμένων» της περιόδου των μνημονίων.

«Δεν είναι είδηση να απαντήσω ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες ημέρες διχασμού, της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων, εκείνων που φώναζαν προδότες και γερμανοτσολιάδες», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι οι συμπρωταγωνιστές της πάνω και της κάτω πλατείας συγκυβέρνησαν και φόρτωσαν στη χώρα πάνω από 100 δισ. ευρώ κι όχι μόνο, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη περίοδο της Ελλάδας.

«Υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση για επιβολή του νόμου. Η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας»

«Η διάθεση της κλιμάκωσης αυτής της ρητορικής ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την επέτειο από το δυστύχημα των Τεμπών», εκτίμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπολύοντας εκ νέου επίθεση κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Όταν σπέρνεις το μίσος και την τοξικότητα, θα θερίσεις τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Η διάθεση του κράτους το 2025 δεν έχει καμία σχέση με το 2008, το 2012, το 2014. Ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα, έχουμε αυστηροποιήσει τον ποινικό κώδικα, πλέον προβλέπονται σοβαρότατες φυλακίσεις με την πραγματική έννοια του όρου ακόμα και για πλημμελήματα», εξηγώντας ότι πλέον δεν υπάρχουν τα «παραθυράκια» που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

«Υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση για επιβολή του νόμου. Η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας», υπογράμμισε στη συνέχεια. Αυτό που υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης είναι ότι «όλοι όσοι δήθεν επαναστατικά έκαναν καταλήψεις, πορείες χωρίς αιτήματα με επεισόδια, επιθέσεις, και ολόκληρες δεκαετίες έκαναν καριέρα ως δημοκράτες, είναι οι χειρότεροι φασίστες».

«Για πολλά χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, υπήρχε φοβικότητα απέναντι στην ηχηρή μειοψηφία των μπαχαλάκηδων»

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στην αναφορά του για το παρελθόν ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για το 2008 και το 2014, περιόδους που ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ενώ υπήρξε και αναφορά του για τα όσα είδε ο Προκόπης Παυλόπουλος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είναι θέμα κυβέρνησης Α ή Β. Είναι θέμα μίας κατάστασης που επικράτησε για πολλά χρόνια μεταπολιτευτικά, μιας φοβικότητας απέναντι στην ηχηρή μειοψηφία των μπαχαλάκηδων», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπενθυμίζοντας τα όσα ακολούθησαν της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -χωρίς να κατονομάσει θύμα ή θύτη- υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι αποτελεί άλλοθι μία δολοφονία, όσο τραγική και αν είναι, για να καίγεται η Αθήνα».

Διευκρινίζοντας ότι αυτή του η θέση δεν αποτελεί μομφή σε κάποια κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε: «Οι παραβατικοί δεν έχουν χρώμα, ιδεολογία, είτε είναι ακροδεξιοί είτε είναι ακροαριστεροί, είτε είναι Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί, βόρειοι ή νότιοι, οι παραβατικοί είναι παραβατικοί. Ο ποινικός κώδικας δεν κάνει διαχωρισμούς. Ε, δεν συνέβαινε αυτό για μίας πολύ συγκεκριμένης βίας στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια», συμπλήρωσε «δείχνοντας» τον χώρο της ακροαριστεράς ενώ έκανε εκτενή αναφορά στις κινήσεις της κυβέρνησης για να σταματήσει η ανομία στα πανεπιστήμια και να σταματήσουν διάφορες καταλήψεις.