Προβλεπόμενο και αναμενόμενο. Άρχισαν τα όργανα στο χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας που απαγορεύει την κάθε εκδήλωση εκεί. Και τα όργανα άρχισαν με καταγγελίες από ομάδες μνήμης για τα θύματα των Τεμπών και από βουλευτές της Αριστεράς.

Τόσο ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, όσο και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» αναφέρουν πως δέχθηκαν πιέσεις από αστυνομικούς να απομακρυνθούν, με επίκληση της νέας τροπολογίας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ, Σάββατο 25.10.25.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία της HuffPost με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, έκανε λόγο για «αυταρχισμό», επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση τελικά πραγματοποιήθηκε με την ανάγνωση των ονομάτων των 57 θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Και όπως μας είπε: «Η κυβέρνηση μπορεί να ψηφίζει τροπολογίες μέσα στη νύχτα, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει τη μνήμη. Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει».

«Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου που βγήκε χθες βράδυ»

Μέλος της ομάδας «Μέχρι Τέλους», περιέγραψε τι συνέβη: «Μας ζητήθηκε να φύγουμε και να πάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μας είπαν πως στον χώρο δεν επιτρέπεται να καθόμαστε, είναι χώρος μόνο για να δούμε το μνημείο και πως έχει βγει νόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ρωτήσαμε αν έχει βγει ΦΕΚ, και μας είπαν ότι βγήκε χθες βράδυ». Όπως είπε, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι «μπορεί να μας πάρουν για προσαγωγή αν δεν φύγουμε». Και πρόσθεσε: «Ήμασταν γύρω στα δέκα άτομα, παίζαμε κιθάρα και τραγουδάγαμε. Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ».

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που πραγματοποιεί δράσεις μνήμης στο σημείο εδώ και μήνες, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει: «Θα συνεχίσουμε κανονικά. Αν χρειαστεί, ίσως πάμε στο δίπλα πεζοδρόμιο. Αλλά στην ώρα των ονομάτων θα είμαστε πάντα εδώ. Κάθε βράδυ. Εξ άλλου εμείς τόσους μήνες καθαρίζουμε τον χώρο, δεν τον αφήνουμε βρώμικο… Είναι σαν το δεύτερο σπίτι μας».