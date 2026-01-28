Στη σύσταση 5μελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να προχωρήσουν το υπουργείο Άμυνας μαζί με το υπουργείο Πολιτισμού με κύρια αποστολή να φτιαχτεί ένα σχέδιο για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Οι όποιες διεργασίες για την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Άμυνας από τις 22 Οκτωβρίου του 2025 οπότε και τέθηκε σε ισχύ, μετά την ψήφισή της στη Βουλή, η τροπολογία για το μνημείο.

Σύμφωνα με το MEGA, ένα από τα φερόμενα μέλη της επιτροπής, ο γνωστός γλύπτης Κωνσταντίνος Βαρώτσος, σκοπεύει να εισηγηθεί να μην γίνει κάποια επέμβαση πάνω στο μνημείο, να μείνει ως έχει και να ακολουθηθεί το πρότυπο της συντήρησης της Ακρόπολης, ουσιαστικά να γίνει μια σωστή συντήρηση και σωστός φωτισμός.

Για το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών όπως το έχουν φτιάξει οι συγγενείς, το οποίο πλέον εμπίπτει στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ψήφιση της τροπολογίας, έχουν υπάρξει κάποιες εισηγήσεις.

Πηγή: EUROKINISSI

Μία από τις κουβέντες που έχουν «πέσει» στο τραπέζι είναι να δουν τι θα γίνει με αυτό μετά την ολοκλήρωση της δίκης των Τεμπών.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Τροπολογία 2 άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρει τις υπογραφές 7 υπουργών, μεταξύ των οποίων και του Νίκου Δένδια, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος. Η ρύθμιση επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ουσιαστικά απαγορεύει κάθε μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας, προβλέποντας ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Πηγή: EUROKINISSI

Η τροπολογία ορίζει ότι η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εφαρμογή των απαγορεύσεων γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνο για τη «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη» του μνημείου. Προβληματισμό προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέτει αυτά τα έργα σε τρίτους μέσω σύμβασης, εγείροντας ερωτήματα για το εύρος των παρεμβάσεων στον χώρο.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα χρηματικά πρόστιμα για παραβιάσεις θα αποδίδονται τόσο στην Εφορία όσο και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Πηγή: EUROKINISSI

Η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που οριοθετεί την περιοχή εφαρμογής, καλύπτοντας όλο τον χώρο μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέες ρυθμίσεις επεκτείνουν σημαντικά τον έλεγχο στον χώρο γύρω από το Μνημείο, περιορίζοντας την πρόσβαση και τη δυνατότητα κοινωνικών δράσεων.

Πηγή: EUROKINISSI

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας».

