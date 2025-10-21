Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται στη Βουλή, με αφορμή την τροπολογία για την προστασία και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη η οποία θα τεθεί σήμερα προς ψήφιση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας ενός μνημείου που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους αγώνες του έθνους και είναι αφιερωμένο στον ανώνυμο οπλίτη που χάθηκε στο πεδίο της μάχης.

«Στόχος της τροπολογίας δεν είναι να διχάσουμε. Στόχος είναι ο σεβασμός και η κατοχύρωση του σε ένα ιερό μνημείο» σημειώνουν σε όλους τους τόνους από την κυβέρνηση, κάτι που αναμένεται να τονίσει και ο πρωθυπουργός θέτοντας ταυτόχρονα ένα ερώτημα προς την αντιπολίτευση και ζητώντας μία ξεκάθαρη θέση. Να δείξουν μέσω της ψήφου τους τα άλλα κόμματα στο αν συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο πεσόντων ή όχι.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει προκαλέσει πολιτική ένταση τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και της προαναγγελίας από τον πρωθυπουργό για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων για την προστασία του Μνημείου.

Που θα ισχύουν απαγορεύσεις

Η επίμαχη τροπολογία κατατέθηκε χθες (20/10) στη Βουλή και ξεκαθαρίζει τι θα ισχύσει σχετικά με τις απαγορεύσεις. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός πρόσβασης για επίσκεψη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στον χώρο μπροστά από αυτό. Όμως –κάτι που τονίζουν από την κυβέρνηση- επειδή ως Μνημείο έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία, απαγορεύονται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό εκτός της επίσκεψης σε αυτό, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και στον χώρο μπροστά από αυτό (έχει κατατεθεί στη Βουλή επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα).

Αυτό που εξηγούν αρμόδιες πηγές είναι ότι πρόκειται για το απόλυτο ταφικό μνημείο που είναι αφιερωμένο στους συλλογικούς αγώνες του ελληνικού έθνους, με το οποίο αποδίδεται τιμή στον απλό στρατιώτη και υπογραμμίζουν ότι η αποκλειστική αξιοποίηση του χώρου αυτού μόνο για τον σκοπό αυτό. Είναι κάτι που ξεκαθάρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο χθεσινό μπρίφινγκ.

Σε Υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη οι αρμοδιότητες

Σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων, που τόσος λόγος έχει γίνει και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επειδή πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα δούμε στρατευμένους να καθαρίζουν το μνημείο αλλά κάποιο ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού. Όσο για την τήρηση της δημόσιας τάξης, αυτή παραμένει στην αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι για το θέμα δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας –απουσίαζε και στο εξωτερικό τις τελευταίες ημέρες- και είναι άγνωστο αν θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Πάντως χθες, όταν ρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη διάταξη της κυβέρνησης, «έδειξε» τον Νίκο Δένδια ως αρμόδιο να τοποθετείται μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

Τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Ένα θέμα -τέθηκε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών- είναι το τι θα γίνει με τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και είναι γραμμένα στο σημείο. Αυτό που σημειώνουν από την κυβέρνηση είναι ότι η διάταξη θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που απαγορεύει μια σειρά από ενέργειες από εδώ και στο εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκοπός της διάταξης δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά να εξασφαλισθεί η προστασία ενός χώρου ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας. Αυτό τόνισε και ο Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι δεν θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο σβήσιμο των ονομάτων, κάτι που θα έριχνε «λάδι στη φωτιά». Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα γίνει αν μετά την ψήφιση της τροπολογίας επιχειρήσουν οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων να ξαναγράψουν στο σημείο τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν. Πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

Ποιες είναι οι κυρώσεις για τους παραβάτες

Η διάταξη προβλέπει και κυρώσεις για όσους παραβιάσουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου. Σε αυτή την περίπτωση τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, που μπορεί να φτάσει από 300 έως 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Αυτό που επίσης εξηγούν αρμόδιες πηγές είναι ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος και σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της Πλατείας ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Τέλος, από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι σε πάρα πολλές χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.

