Στον Ρουβίκωνα ασκήθηκε η πρώτη ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, καθώς τα μέλη του άνοιξαν χθες πανό στον χώρο του Μνημείου.

Επίσης, ασκήθηκε δίωξη και για άλλα δύο πλημμελήματα από την Εισαγγελία στα 23 μέλη της ομάδας Ρουβίκωνας, πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει την κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου.

Σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης ενώ οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.