Απάντηση στο «καλή τύχη» του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη της φροντίδας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη έδωσε νωρίτερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων» αναφέρει το υπουργείο και προσθέτει:

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.».

Η ανάρτηση Δούκα



Προηγήθηκε συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, με αντικείμενο το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο φόντο της υπερψήφισης της επίμαχης τροπολογίας.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Δούκας εξέδωσε ανακοίνωση με «σπόντα» για την κυβέρνηση και τις εσωτερικές κόντρες για το μνημείο.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων «από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας» κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αναφέρει, επίσης, ότι η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

