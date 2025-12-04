Τελικά δεν θα καθίσουν αύριο στο ίδιο τραπέζι οι Κωστής Χατζηδάκης και Κώστας Τσιάρας με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να συμμετέχουν στη συνάντηση και όλοι οι βουλευτές του νησιού.

Όπως σημειώνουν συνεργάτες του Κωστή Χατζηδάκη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Επισημαίνουν επίσης ότι διάλογος μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες ενώ ο δε κ.Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης. Και προσθέτουν ότι αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Τέλος διαβεβαιώνουν ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες.