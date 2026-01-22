Η Ελλάδα «επιφυλάσσει απολύτως στον εαυτό της και μόνο στον εαυτό της το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων. Γιατί; Γιατί είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας […] Το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Open – και προσθέτοντας «είναι θέμα μεγάλης επιλογής. Αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας. Μονομερές δικαίωμα».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε εκ νέου πως «η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηρή απέναντι σε μια πρόκληση, όχι μόνο απέναντι της Ελλάδας, αλλά απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο. Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει, μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου, να βρούμε λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα, και η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα απλώσει το χέρι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, όχι διά της επιβολής του ισχυρού. Και εν πάση περιπτώσει, η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει κι έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».

Ως προς τα «πυρά» από την Άγκυρα, σχολίασε πως «αυτό που απευθύνεται εναντίον μας θα μπορούσαμε κάλλιστα κι εμείς να το επιστρέψουμε, και να πούμε ότι αυτά είναι “παιχνίδια” της τουρκικής εσωτερικής πολιτικής ζωής, της τουρκικής ατζέντας. Όμως δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε; Γιατί είμαστε σοβαροί και σεβόμαστε τους κανόνες, και θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα, το οποίο κάποια στιγμή, όταν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου θα υπάρξουν φωνές σύγχρονες, φωνές που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, φωνές που θέλουν να πλησιάσουν την Ευρώπη και τη Δύση, τότε θα έχουμε αφήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως είναι επικίνδυνο να επιτραπεί στην Τουρκία η «ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλλει σιγή. Δηλαδή να αποδεχθούμε σιωπηρά το “casus belli” ως μια νορμάλ κατάσταση».

Αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και την τουρκική αντιπολίτευση, τόνισε πως «πολλοί στην ελληνική κοινωνία θεωρούν τον [ρόεδρο Ερντογάν ως σκληρό και θεωρούν ότι η τουρκική αντιπολίτευση είναι ίσως δημοκρατική, συμπαθής, με θέσεις κοντά στο Διεθνές Δίκαιο.

Τέτοιες τοποθετήσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης αποδεικνύουν ακριβώς, ότι σε πολλά θέματα η τουρκική αντιπολίτευση είναι χειρότερη από τον πρόεδρο Ερντογάν […]Διότι ο Πρόεδρος Ερντογάν σε πολλά θέματα έχει ακολουθήσει μια γραμμή που μου επιτρέπει να σκέφτω ότι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις, θα ήθελε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Άρα, λοιπόν, πρέπει και εμείς να παρατηρούμε την Τουρκία στην ολότητά της, και όχι απλώς να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στον πρόεδρο Ερντογάν».

Ως προς τις ΗΠΑ, εκτίμησε ότι «γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί», προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πολλά χρόνια επικεφαλής της Τουρκίας «και έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία και μας ξέρει και καλά. Κατά συνέπεια, ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει, είμαι βέβαιος για αυτό, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελληνική Δημοκρατία, και είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνοντας την πραγματικότητα, θα λειτουργήσει πάντοτε ανάλογα».

Ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε έναν ρόλο την «επόμενη μέρα» στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε «σήμερα σας απευθύνομαι ως υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η απόσταση είναι μεγάλη και θεωρώ ότι για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο, αυτό είναι αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την Πατρίδα μου, αν αυτό απαιτηθεί. Αλλά καθόσον αφορά τον δικό μου εσωτερικό κόσμο, είμαι υπερπλήρης».