Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,6% στην πρόθεση ψήφου, ανταγωνιζόμενη με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το πιο κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, γεγονός που επηρεάζει τις προτιμήσεις τους ενόψει των εκλογών.

Παράλληλα, οι αναφορές για τον Αλέξη Τσίπρα δείχνουν μεταβολές στη δημόσια γνώμη, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για την κυβέρνηση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Η δημοσκόπηση της ALCO παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τις προθέσεις των ψηφοφόρων και τις προτεραιότητές τους, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής περιόδου.

Αναλυτικά, ως προς την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 23,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

ΚΚΕ: 7,3%

Ελληνική Λύση: 9,5%

Νίκη: 2,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Δεν έχω αποφασίσει: 19%

Στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του;», οι απαντήσεις είναι: