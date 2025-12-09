Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Prorata που παρουσιάστηκε στην Naftemporiki TV, το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 13% χαρακτήρισε ως «μάλλον πιθανό» να το ψηφίσει.

Το 35% χαρακτηρίζει το πολιτικό στίγμα του πρώην πρωθυπουργού ως «κεντροαριστερό», το 12% ως «αριστερό», το 10% ως «κεντρώο» , το 4 ως «δεξιό» ή κεντροδεξιό», ενώ το 37% είπε ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό στίγμα.

Advertisement

Advertisement

Ως μεγαλύτερο μειονέκτημά του οι ερωτηθέντες αναφέρουν την ασυνέπεια σε ποσοστό 43%, ενώ ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα το ότι μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων, σε ποσοστό 16%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά στις 5-8 Δεκεμβρίου 2025, σε δείγμα 800 ατόμων, και αναδεικνύει ένα μείγμα επιφυλάξεων αλλά και προσδοκιών για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η συζήτηση γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό αποτελεί ήδη κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος, ακόμη και πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση. Η πιθανότητα ενός νέου κόμματος φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την επόμενη φάση του πολιτικού ανταγωνισμού.

Ποια συναισθήματα προκαλεί μια πιθανή επιστροφή

Η αποτύπωση της στάσης των πολιτών απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δείχνει σημαντική πολυδιάσπαση.

Κυριότερες απαντήσεις:

29%: «Με αφήνει αδιάφορο»

21%: «Με θυμώνει»

13%: «Με κάνει να ελπίζω»

12%: «Μου προκαλεί περιέργεια»

11%: «Με θλίβει»

10%: «Με φοβίζει»

3%: «Με χαροποιεί»

Τα βασικότερα μειονεκτήματα

Στα δύο κυριότερα μειονεκτήματα που επιλέγουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η ασυνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η απουσία ειλικρίνειας.

Τα πλεονεκτήματα

Στα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον πρώην πρωθυπουργό, κυριαρχεί η άποψη ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» και είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ένα 56% απαντά ότι δεν έχει πλεονεκτήματα.

Advertisement

Πρόθεση ψήφου για έναν νέο πολιτικό φορέα

Στην υποθετική ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν έναν νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα 22% συνολικά το θεωρεί βέβαιο και σχετικά πιθανό:

Μπορεί νέο κόμμα να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό»;

Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το λεγόμενο «αντιπολιτευτικό κενό», οι απαντήσεις δείχνουν σοβαρές επιφυλάξεις. Σίγουρα και μάλλον απαντά συνολικά ένα 31%, ενώ το 65% δηλώνει σίγουρα και μάλλον όχι.

Στο ερώτημα στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Advertisement

Το πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες τοποθετούν σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%).

Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 5–8 Δεκεμβρίου 2025, σε πανελλαδικό δείγμα 800 ατόμων άνω των 17 ετών, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3,5% και στάθμιση βάσει της εκλογικής συμπεριφοράς στις ευρωεκλογές του 2024.

Πηγή: Naftemporiki

Advertisement