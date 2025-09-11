Mικρή άνοδο καταγράφει η ΝΔ στην πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά τις φορολογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Η δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της political, δείχνει ότι η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα είναι στις 12,1 μονάδες ενώ το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 26,7% έναντι 14,6% του ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 9,8% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6%, η Νίκη με 2,3% και το άλλο κόμμα στο 12,2%.

Απαντώντας στο ερώτημα «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε εάν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή» το 21,9% απάντησε Νέα Δημοκρατία, το 12% στο ΠΑΣΟΚ, 8,1% την Ελληνική Λύση, 7,2% το ΚΚΕ, 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, 4% τη Φωνή Λογικής, 3,8% το Κίνημα Δημοκρατίας, 3,8% το ΜέΡΑ25, 3,4% τον ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% τη Νέα Αριστερά, 1,9% τη Νίκη, 10% άλλο και 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Ενδιαφέρον στοιχεί της έρευνας είναι τεράστια απώλεια ψήφων της Ζωής Κωνσταντοπούλου που μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού ήταν τρίτο κόμμα και φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κατρακυλήσει μόλις στο 3,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να διατηρεί ακόμη τον τίτλο του «κατάλληλου πρωθυπουργού» έναντι των πολτικών του αντιπάλων όμως ηττάται εντυπωσιακά από τον «κανένα» που δεσπόζει στην κορυφή στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;» συγκεντρώνει το 27%.

Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αγγίζει το 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος το 7,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας το 6,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου το 5,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης το 4%, ο Σωκράτης Φάμελλος το 3%, ο Αλέξης Χαρίτσης το 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,8%, ΔΓ/ΔΑ το 1,1% και ο Δημήτρης Νατσιός το 1%. Ο «κανένας» παίρνει ποσοστό 28,9%.

Τσίπρας, Σαμαράς ή Καρυστιανού

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν και για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, σε ερώτημα «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», το 25% απαντά ότι θα ψήφιζε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, 13% λένε του Αλέξη Τσίπρα και το 9% του κ. Σαμαρά. «Κανέναν» απαντά το 53%.

Αναφορικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το 50% δεν την παρακολούθησε, το 32% των ερωτηθέντων απάντησε ότι «ήταν ίδια με τις προηγούμενες», ενώ το 17% βρήκε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «ανανεωμένο με νέα πρόταση». Το 1% απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, το 77% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο/καθόλου» ικανοποιημένο, το 22% «πολύ/αρκετά».

Για το εάν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το 40% απάντησε θετικά και το 58% απάντησε αρνητικά.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει τον «πονοκέφαλο» των πολιτών για την ακρίβεια, καθώς «οι αγορές στο σουπερμάρκετ» είναι το ζήτημα που «τους δυσκολεύει περισσότερο στην καθημερινότητα». Το 37%, λοιπόν, έδωσε την απάντηση οι αγορές στο σουπερμάρκετ, το 31% οι λογαριασμοί ενέργειας, το 13% απάντησε μια έκτακτη δαπάνη, το 12% το ενοίκιο/κοινόχρηστα και 4% οι λογαριασμοί τηλεφώνου.

