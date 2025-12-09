Η ΝΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, συγκεντρώνει ποσοστό 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με 13,8%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,7% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ καταγράφει 25,8% το ΠΑΣΟΚ 11,6%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,2%, το ΚΚΕ 5,9%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 1% και «άλλο» 9,1%.

Σταθερό προβάδισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ξεκάθαρη είναι σε ακόμα μία μέτρηση η πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», καθώς συγκεντρώνει 30,8%.

Mε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μετριέται στο 8,1%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 6,9%, τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 5,5%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 4,1%, τον Στέφανο Κασσελάκη στο 3,6%, τον Σωκράτη Φάμελλο στο 3,3%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο 1,9%, τον Αλέξη Χαρίτση στο 1,4% και τον Δημήτρη Νατσιό στο 1%.

Τι λένε οι πολίτες για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, ακόμα, η γνώμη των πολιτών απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, με το 76% να απαντά ότι οι αγρότες που διαμαρτύρονται έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο.

Eνώ σε άλλη ερώτηση για το αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί.

Πάνω από τον Τσίπρα η Καρυστιανού

Στο υποθετικό ερώτημα «Αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού και το 16% κόμμα Τσίπρα.