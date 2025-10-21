Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC παρουσίασε απόψε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας κομμάτων με αρχηγούς την Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα ψήφου ενός κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% απαντά σίγουρα ναι και μάλλον ναι (15,1% και 17,2%) και το 57,3% απάντησε μάλλον και σίγουρα όχι (15,1% και 42,2%).

Την Μαρία Καρυστιανού θα ψήφιζε το 35,7% των γυναικών έναντι 29,1% των ανδρών. Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» ψήφων προέρχεται από τις ηλικίες 17-44 ετών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 46,3%. Το 25,7% θα προερχόταν από τις ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από 65 ετών και άνω.

Με βάση την πρόθεση ψήφου, το 64,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ψηφοφόρων από τα άλλα κόμματα διαμορφώνονται ως εξής: από τη ΝΔ θα την ψήφιζε ένα 10,1%, από τον ΣΥΡΙΖΑ 36,2%, από το ΠΑΣΟΚ 35,3%, από την Ελληνική Λύση 47,6%, από το ΚΚΕ το 30,1%, από άλλο κόμμα το 46,1% ενώ απαντά ότι δεν έχει αποφασίσει το 30,8%.

Σε ερώτηση για το πόσοι θα ψήφιζαν ή δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 10,2% απάντησε σίγουρα ναι, το 13,8% μάλλον ναι, το 72,8% σίγουρα και μάλλον όχι. Αντίστοιχα για ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 5,8% απάντησε ότι θα ψήφιζε σίγουρα ναι, το 10,5% μάλλον ναι και το 81,4% σίγουρα και μάλλον όχι.

Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό σύστημα, το 30,8% απάντησε θετικά, το 34% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και το 32,1% απάντησε αρνητικά.

Με βάση την πρόθεση ψήφου, ένα κόμμα Τσίπρα θα το ψήφιζε το 5,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 91,3% του ΣΥΡΙΖΑ, το 23,8% του ΠΑΣΟΚ, το 23,2% της Ελληνικής Λύσης, το 21,7% του ΚΚΕ, το 24% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 26,7% από άλλο κόμμα και το 23,5% δεν έχει αποφασίσει.

Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά.

Τον Αντώνη Σαμαρά θα ψήφιζε το 8,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 21% του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,6% του ΠΑΣΟΚ, το 24,7% της Ελληνικής Λύσης, το 11,6% του ΚΚΕ, το 11,6% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 18,7% από άλλο κόμμα και το 18% δεν έχει αποφασίσει.

Ως προς την προτίμηση για Πρωθυπουργό (Ψήφος Ιουνίου 2023), το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 16,2% ο Αλέξης Τσίπρας και το 48,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το 72,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 35,4% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ τον Αλέξη Τσίπρα.

