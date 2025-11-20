Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει μια σειρά από ποιοτικά στοιχεία που αποτυπώνουν το κλίμα της κοινής γνώμης, τόσο ως προς την κυβερνητική αποτελεσματικότητα όσο και ως προς τις επιλογές διακυβέρνησης σε περίπτωση απουσίας αυτοδυναμίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό με 23,1%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η επιλογή «Κανένας» με 30,6%, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη αποστασιοποίηση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,6%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (7,1%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (3,8%).

Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται άλλες προσωπικότητες, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου (3,6%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (2,7%), ο Γιάνης Βαρουφάκης (2,2%), ο Σωκράτης Φάμελλος (1,7%) και ο Στέφανος Κασσελάκης (1,4%).

Σενάρια κυβερνησιμότητας

Σε περίπτωση που από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 31% των πολιτών τάσσεται υπέρ της επανάληψης των εκλογών «όσες φορές χρειαστεί».

Άλλοι προτιμούν συνεργασίες, με το 20,8% να ζητά σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και κομμάτων της Αριστεράς και το 16,2% συνεργασία της ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς. Ένα 15% επιθυμεί συγκυβέρνηση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητικές επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς

Το μεγαλύτερο πλήγμα για την κυβέρνηση εντοπίζεται στους χειρισμούς της στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 82,2% των ερωτηθέντων τους αξιολογεί αρνητικά.

Παράλληλα, το 78,6% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις.

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 77,4%, ενώ μόλις 15,6% δηλώνει ικανοποιημένο.



Απόψεις για το μέλλον των ΕΛΤΑ

Οι πολίτες τάσσονται κυρίως υπέρ μέτρων εξορθολογισμού:

– 50% ζητά μείωση εξόδων της κεντρικής διοίκησης

-30,1% ζητά επιδότηση ως κοινωνικό αγαθό

-7% ζητά μείωση καταστημάτων

-6,8% προτείνει πλήρη κατάργηση

Ενεργειακές συμφωνίες

Θετική αξιολόγηση συγκεντρώνει η συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ για τα ενεργειακά (49,3% έναντι 34,6% αρνητικών γνώμων).

Αντίστοιχα, η συμφωνία με τον Ζελένσκι για τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη αξιολογείται θετικά από το 45,9% και αρνητικά από το 41,2%.

Ποια προβλήματα θεωρούν πιο κρίσιμα οι πολίτες

Η ακρίβεια κυριαρχεί με 55,9%, ενώ ακολουθούν:

-εισοδήματα: 22,9%

-κράτος δικαίου/απονομή δικαιοσύνης: 21%

-υγεία: 15,9%

-μεταναστευτικό: 13,7%

-οικονομική ανάπτυξη: 13%

-εγκληματικότητα: 11,5%

-αυξημένα ενοίκια: 10,2%



Μεγάλο ποσοστό, 68,1%, δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων. Μόλις το 25,1% θεωρεί ότι τα υπάρχοντα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 22% έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση να ακολουθεί ως τρίτο κόμμα.

ΝΔ 22%

ΠΑΣΟΚ 10,2%

Ελληνική Λύση 9%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΚΚΕ 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,6%

Φωνή Λογικής 4,5%

Νίκη 2,3%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%

Νέα Αριστερά 1,5%

Άλλο 5,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 29,1% και διευρύνει την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 13,5%. Οκτώ κόμματα φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή.

Αναλυτικά:

ΝΔ 29,1%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

Ελληνική Λύση 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας 9,2%

ΚΚΕ 8,7%

Φωνή Λογικής 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,8%

Νίκη 3%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

Νέα Αριστερά 2,6%

Άλλο 6,9%





