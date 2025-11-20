Σε ερωτήματα όπως πόσο σημαντικό θεωρούν το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και για το πώς βλέπουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά κλήθηκαν να απαντήσουν οι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (20/11).

Στο ερώτημα πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια, το 87% έδωσε θετικές απαντήσεις με το 46% να απαντάει «το πιο σημαντικό».

Στο ποιο ζήτημα δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση, το 56% των πολιτών που ρωτήθηκαν, απαντά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτικών αποζημιώσεων να ακολουθεί.

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 34% απάντησε αρνητικά και το 24% αδιάφορα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της δημοσκόπησης, βελτιωμένες εμφανίζονται οι θετικές απαντήσεις κυρίως από τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 32% των πολιτών απάντησε αρνητικά και το 29% αδιάφορα.

Δείτε ολόκληρη τη δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ: