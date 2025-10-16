Διψήφιο προβάδισμα διατηρεί έναντι του ΠΑΣΟΚ η ΝΔ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Open, ωστόσο οι περισσότεροι πολίτες αξιολογούν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι και τον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Παράλληλα, οι περισσότεροι εμφανίζονται επίσης αρνητικοί απέναντι σε ενδεχόμενα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, το ΚΚΕ 6,6%, η Φωνή Λογικής 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, το ΜέΡΑ25 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,5%, η Νίκη 1,3%, Άλλο Κόμμα 7,2%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 23,2%.

Στην αναγωγή ψήφου, η ΝΔ είναι στο 28%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4%, το ΚΚΕ 8,6%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,7%, η Νέα Αριστερά 2%, η Νίκη 1,7%.

Το 73,4% τάσσεται αρνητικά απέναντι σε ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 79,6% είναι το ποσοστό αυτών που δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τη Μαρία Καρυστιανού, 1 στους 2 εκφράζει ευνοϊκή γνώμη, μα το 51,1% λέει πως δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με την πολιτική και το 56,7% τάσσεται αρνητικά σε ένα κόμμα με αρχηγό την ίδια, αν αυτή αποφάσιζε κάτι τέτοιο.