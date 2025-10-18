Αν και η ΝΔ εξακολουθεί να είναι μπροστά και στη δημοσκόπηση της MRB με 21,5%, έναντι του ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 10,6% και την Ελληνική Λύση με 9,3% σε το 69,5% των ψηφοφόρων θέλουν στις επόμενες εκλογές αλλαγή κυβέρνησης καθώς δεν θέλουν μαι τρίτη θητεία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, το 74,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ επιθυμεί μια τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή. Το 84,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης, ενώ το 14,6% θεωρεί ότι η ΝΔ αξίζει τρίτη θητεία. Το 80% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, ενώ το 18,5% επιθυμεί τρίτη θητεία της ΝΔ.

Οι ψηφοφόροι θέλουν ο Τσίπρας να παραδεχθεί τα λάθη του

Το κόμμα Τσίπρα θα το ψήφιζε το 28% για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ωστόσο, αρνητικά κρίνει η πλειοψηφία τον Αλέξη Τσίπρα τόσο ως πρωθυπουργό, όσο και ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οσον αφορά το τι προσδοκούν οι πολίτες από τον πρώην πρωθυπουργό, το 43,5% ζητά «να κάνει αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις της περιόδου 2015–2019», ενώ το 40,8% θέλει «να προβάλει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και τα προβλήματα».

Κόμμα Σαμαρά: Το 27,9% γιατί ζητά αποτέλεσμα, το 21% γιατί τον εμπιστεύεται και το 18,3% γιατί θέλει να πάει η χώρα μπροστά.

Κόμμα Καρυστιανού: Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% γιατί την εμπιστεύεται.