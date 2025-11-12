Θετικά αποτιμούν τις κινήσεις της κυβέρνησης στα ενεργιακά οι πολίτες, μετά τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, στο Ζάππειο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Protagon και της RealPolls μετά τις ενεργειακές, και το ΠΑΣΟΚ ευνοείται ενώ στους χαμένους είναι η Πλεύση Ελευθερίας και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά.

Η έρευνα, η τρίτη της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς που διεξήχθη 9-10 Νοεμβρίου, σε δείγμα 1.765 ατόμων, δείχνει ότι η ΝΔ που παραμένει γενικά στο 25% από τις αρχές του καλοκαιριού εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτινάχθηκε στο 30% μετά την ανακοίνωση των ενεργειακών συμφωνιών.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,2%, καταγράφοντας άνοδο 0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έφτασε ξανά στο διψήφιο, 10%, κερδίζοντας 1,4% από τον Οκτώβριο. Η υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας στο 6,1% (από 7,6%) έδωσε την ευκαιρία στην Ελληνική Λύση να περάσει στην τρίτη θέση με 7,5% στην πρόθεση ψήφου (από 7,2%). Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 6% (από 5,7%) και στην έκτη θέση (!) αναρριχήθηκε η Φωνή της Λογικής με 4,3% (από 3,8%), κερδίζοντας από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5% (από 4,5%) και του ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος , η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6%, κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει κι αυτό κέρδη, φτάνοντας στο 13,9% από το 10,4% του Οκτωβρίου. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην απομάκρυνση της ατζέντας από την υπόθεση των Τεμπών και στην πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τρεις μονάδες (από το 10,4% στο 7,6%). Μεγάλη είναι και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5,6%, από το 6,9% του Οκτωβρίου, εξαιτίας του παράγοντα «Τσίπρας».

Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, η Ελληνική Λύση ενισχύεται κατά μία μονάδα, στο 9,8%, από το 8,7%. Ανοδικές τάσης καταγράφονται και στη Φωνή Λογικής, στο 5,9%, από το 5,3%.

Καθώς το αποτύπωμα των ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου είναι εμφανές στον δημοσκοπικό χάρτη, αναζητήθηκε η άποψη των πολιτών τόσο ως προς αυτές καθαυτές τις συμφωνίες, όσο και γενικά ως προς την γεωστρατηγική πολιτική της κυβέρνησης. Οι πρόσφατες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πανηγυρικά κατά τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6-7 Νοεμβρίου) έχουν ευρεία στήριξη. Ως προς την ανακοίνωση για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil στο Ιόνιο, το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») κρίνει ότι αποτελεί θετικό βήμα για τα εθνικά συμφέροντα.

Ως προς τις συμφωνίες ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος διαμεταγωγής του αμερικανικού LNG, το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολογούν θετικά.

Παράλληλα, ένα 45,4% (15,1% σίγουρα και 30,3% μάλλον) απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα μας «προστατεύσουν από την τουρκική απειλή».

Ωστόσο -και εδώ είναι μια μεγάλη αντίφαση- το 62,5% των ερωτηθέντων (21,7% «μάλλον όχι» και 40,8% «σίγουρα όχι») δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Mόνο το 34,8% (16,3% «σίγουρα ναι» και 18,5% «μάλλον ναι») απαντούν θετικά.

Παρ’ ολ’ αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται σε ποσοστό 30% μακράν ο καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξη Τσίπρας με 13,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς, με 6,5%, βρίσκεται κάτω και από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 33,7% (Θετικά – Μάλλον θετικά) έναντι 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά) αξιολογεί θετικά τη μέχρι τώρα δραστηριότητα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία είναι συνδεδεμένη άμεσα με την επίτευξη των ενεργειακών συμφωνιών.

Στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα είχαν για αρχηγό διαφορετικό πρόσωπο από αυτόν που έχουν τώρα.

«Στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα είχαν για αρχηγό διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχουν τώρα, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;». H εικόνα δεν αλλάζει. Σε περίπτωση που η ΝΔ άλλαζε αρχηγό θα είχε μόνο οριακά οφέλη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα εκτινασσόταν στο 16,5% στην πρόθεση ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερδιπλασίαζε τα ποσοστά του. Αντιθέτως, όλα τα αρχηγικά-προσωποπαγή κόμματα (Ελληνική Λύση και κυρίως Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25) θα εξαϋλωνόταν.

