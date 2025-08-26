Αν δεν είχαμε τους υπολογιστές, θα έγραφα ότι πολύ μελάνι έχει πέσει αυτό το τελευταίο καιρό επάνω στο χαρτί, σχετικά με το τι ετοιμάζεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Όχι απλά τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά μια βόλτα στους δρόμους, στα καφενεία και στα σουπερμάρκετ, στην αγορά γενικότερα, δείχνει ότι η κυβέρνηση του βρίσκεται αντιμέτωπη με μία τεράστια δυσαρέσκεια ή ακόμα και οργή. Που δεν έχει να κάνει μόνο με την ακρίβεια, όπως έγραφα χτες, αλλά και με άλλους παράγοντες. Κράτος Δικαίου, καταστροφική επιδρομή στις μικρές η μεγάλες οικοπεδικές περιουσίες, ανασφάλεια λόγω εγκληματικότητας, παιδική και νεανική παραβατικότητα, σοβαρά προβλήματα σε κύριους τομείς όπως η Υγεία και Παιδεία, η τεράστια αμφισβήτηση στην απονομή Δικαιοσύνης και στην έρευνα κορυφαίων υποθέσεων όπως τα Τέμπη, κουκουλώματα σκανδάλων, υποκλοπές… Ατέλειωτος ο κατάλογος…

Και που βρισκόμαστε τώρα πριν από την πρωθυπουργική εμφάνιση στο Βελλίδειο ίδρυμα Θεσσαλονίκης; Για προσπάθεια μασάζ της κοινής γνώμης ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, έχοντας στην φαρέτρα τους τα υπερπλεονάσματα που κυρίως αποδόθηκαν από σωστή δουλειά της ΑΑΔΕ, θα σκορπίσει παροχές. « Καθρεφτάκια στους ιθαγενείς», μου είπε κι ένας γνωστός πολιτικός αναλυτής, ζητώντας να κρατήσω την ανωνυμία του. Υποσχέθηκε, όμως, ότι θα τα πει κάποια μέρα φωναχτά. Με την σειρά μου να προσθέσω ότι δεν είναι σπάνιες οι αναφορές στην παλιά ιστορία των ιθαγενών Ινδιάνων της Αμερικής που αντάλλαζαν εκτάσεις γης ή νησιά, όπως το Μανχάταν, για καθρεφτάκια ή μπιχλιμπίδια ελάχιστης αξίας. Στην προκειμένη περίπτωση καθρεφτάκια οι παροχές, με ανταλλαγές σε ψήφους επάνω στην κάλπη. Όταν έρθει η ώρα…

Αλλά ας δούμε με ρεαλιστικό μάτι ορισμένα πράγματα:

Δύσκολα «αρκούν» οι παροχές της ΔΕΘ από μόνες τους για να αντιστραφεί ένα βαρύ κλίμα. Μπορούν να φρενάρουν τη φθορά ή να δώσουν πρόσκαιρο «αέρα», αλλά η ουσιαστική ανάκαμψη θέλει κάτι παραπάνω. Τι δείχνουν τα δεδομένα σήμερα;

Η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο 1,5–2 δισ. € με φοροελαφρύνσεις/στήριξη για μεσαία τάξη, οικογένειες, στέγη, και ρυθμίσεις για συνταξιούχους («προσωπική διαφορά»), με έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Παρ’ όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κόπωση: ΝΔ γύρω στο 25–26% στην πρόθεση ψήφου, αλλά 6 στους 10, ακόμα και 7 στους 10, δηλώνουν ότι «θα ήθελαν άλλη κυβέρνηση» στην επόμενη εκλογή.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επιβαρύνει το κλίμα, με ευρύτατη απόδοση πολιτικών ευθυνών. Και κανείς δεν μπορεί να παραλείψει σε αυτό το βαρύ κλίμα την φονική εγκληματική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Αλλά και τις μεθοδεύσεις στη Βουλή και για τις δύο αυτές κορυφαίοι υποθέσεις

Πρόσφατες εξαγγελίες/παροχές δεν ανέτρεψαν εύκολα την τάση στις μετρήσεις, τουλάχιστον ως τώρα.

Οπότε, με όλα αυτά που διαρρέει η κυβέρνηση στα φιλικά της μέσα ενημέρωσης, χτίζοντας και το προφίλ ενός «Σούπερμαν» που θα φέρει τα κάτω πάνω, υπάρχουν πράγματι περιθώρια αντιστροφής του κλίματος; Και το πιο σημαντικό. Πότε μπορούν οι όποιες εξαγγελίες να «πιάσουν» τόπο; Οι απαντήσεις είναι πολύ απλές, γιατί τα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι το ίδιο απλά. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση με πολιτικούς που θα πράξουν τα αυτονόητα.

Οι εξαγγελίες να είναι καθαρές, κοστολογημένες και μόνιμες (όχι μόνο επιδόματα). Αλλιώς η αξιοπιστία ροκανίζεται γρήγορα. Βεβαίως η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα παραβιαστεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Το ακούμε κι από τον Πρωθυπουργό και από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση. Αυτό βοηθά στην αξιοπιστία, αλλά κακά τα ψέμματα, περιορίζει το εύρος των επιβεβλημένων και ουσιωδών παροχών.

Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να τονιστεί ότι οι εξαγγελίες πρέπει να έχουν άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη (συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής) και να διορθώνουν «αδικίες» που συζητιούνται μήνες, π.χ. την προσωπική διαφορά. Στοχεύοντας, ταυτόχρονα, εκεί που «πονάνε» οι πολίτες. Δηλαδή ακρίβεια/τιμές, στέγη, οικογενειακό εισόδημα, φορολογικοί συντελεστές.

Και επειδή ο κόσμος έχει απηυδήσει με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα, οι εξαγγελίες είναι απαραίτητο να κλειδώσουν, να συνοδευτούν, από πράξεις λογοδοσίας και διορθωτικές κινήσεις σε υποθέσεις που φθείρουν (π.χ. πλήρης διαφάνεια/ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ), αλλιώς η «παροχολογία» μοιάζει επικοινωνιακή.

Επιπλέον, πρέπει στα όσα πει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια με εξειδικεύσεις οι υπουργοί του, να υπάρχει συνέπεια λόγων–έργων, υπενθυμίζοντας ότι όσα είχαν εξαγγελθεί πέρυσι, δεν εφαρμόστηκαν, όπως τα επιδόματα/ρυθμίσεις που έμειναν στα χαρτιά. Ροκανίζοντας ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη στην κυβερνητική παράταξη.

Συμπερασματικά, με λίγα λόγια, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ μπορούν να βοηθήσουν ως «reset» και να σταθεροποιήσουν τα ποσοστά, όμως με την ΑΥΣΤΗΡΗ προϋπόθεση να είναι στοχευμένες και αξιόπιστες. Και φυσικά, για πραγματική αντιστροφή του κλίματος, δεν χρειάζονται καθρεφτάκια σε ιθαγενείς, αλλά ταυτόχρονα ορατή πρόοδος στο κόστος ζωής, στη στέγη και στην λογοδοσία για σκάνδαλα/αστοχίες. , αλλά Βαρετό να τα παραλαμβάνω αυτά, πλην όμως, χωρίς αυτά, το όποιο θετικό αποτύπωμα της ΔΕΘ θα αποδειχθεί βραχύβιο και αναποτελεσματικό την ημέρα της κάλπης.