Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, ξεκινούν την δεύτερη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο θα ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Θα αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύται την Κυβέρνηση. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο, όπου τρεις και πολλοί περισσότεροι λαλούν (μέσα) και δυό χορεύουν (προς το παρόν απ’έξω). Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο «παραλαμβάνουν» για σχόλια, αναλύσεις, διαπιστώσεις, το Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ένα κόμμα που τύποις είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με διψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, σέρνεται δημοσκοπικά. Και έναν αρχηγό που εκλέχθηκε πριν ένα χρόνο και δείχνει να μην πείθει προς τα έξω και να έχει προβλήματα προς τα μέσα.

Advertisement

Advertisement