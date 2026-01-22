Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σφαγές των Κούρδων στη Συρία ζητά ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης. Οι εξελίξεις στους κουρδικούς θύλακες της Συρίας προκαλούν βαθύτατη ανησυχία με τα διεθνή μέσα να καταγράφουν νέες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Δαμασκού και του SDF (Κούρδοι), υπό τη σκιά μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

«Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε πόλεις όπως το Χαλέπι και το Καμισλί, δείχνουν ότι η Συρία οδηγείται εκ νέου σε έναν φαύλο κύκλο χάους, με άμεσο κίνδυνο εξάπλωσης της αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή» σημειώνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη «οι επιθέσεις του Συριακού στρατού στο Κομπάνι συνιστούν άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, με σαφείς και άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη. Σε αυτές τις εξελίξεις, η Τουρκία φέρει βαρύτατη ευθύνη υποστηρίζοντας τα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά στοιχεία εναντίον των Κούρδων».

Σφαγές Χριστιανων και Αλαουιτών

Μετά την επίσκεψή του στη Δαμασκό στις 8-9 Μαρτίου 2025 εν μέσω σφαγών Χριστιανών και Αλαουίτών, ο Νικόλας Φαραντούρης είχε προειδοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η αντιμετώπιση του καθεστώτος Τζολάνι με τη στήριξη της Άγκυρας, οδηγούν σε αφανισμό εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες.

«Όπως οι Χριστιανοί και οι Αλαουίτες, οι Κούρδοι αποτελούν μία πολυπληθή κοινότητα που πάνω από μία δεκαετία αγωνίζεται ενάντια στην τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους και την Άγκυρα. Η Ευρώπη οφείλει να τους υποστηρίξει ενεργά, τόσο από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον όσο και από γεωπολιτική ανάγκη. Αν καταρρεύσει ο SDF, οι τζιχαντιστές θα έχουν ανοιχτό τον δρόμο για τις ακτές της Μεσογείου και από εκεί για την Ευρώπη» τονίζει ο κ. Φαραντούρης.

Και καταλήγει: «Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισμα υποστήριξης προς τους Κούρδους της Συρίας. Ζητώ επίσης τη λήψη ισχυρών μέτρων πίεσης προς τη Δαμασκό, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης διπλωματικής απομόνωσης, στοχευμένων κυρώσεων και ενός αυστηρού πλαισίου αιρεσιμότητας, συνδεδεμένου με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και μια πραγματική πολιτική μετάβαση».

