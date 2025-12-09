«Φωτιές» και εντός της κυβερνητικής παράταξης ανάβει το ζήτημα με τις αγροτικές πληρωμές. Την σφοδρή τους αντίδραση καταγράφουν 6 βουλευτές της ΝΔ με κοινή τους δήλωση μπροστά στην πληρωμή του Μέτρου 23, καταγγέλλοντας πως «οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

Οι «γαλάζιοι» Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος καλούν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο».

Advertisement

Advertisement

Οι «6» στην κοινή τους δήλωση, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν πως «παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024». Γεγονός, όπως τονίζουν οι έξι «γαλάζιοι» βουλευτές, που είχε ως αποτέλεσμα «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζουν οι «6» πως «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024», αναφέροντας παράλληλα πως «δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται», ζητώντας την αποδέσμευση των δικαιούχων».