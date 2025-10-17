Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ο Τέρενς Κουίκ στο βίντεο – σχόλιο της Παρασκευής (17.10.25) αναφέρεται στα απίστευτα που συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής εκτός και προπαντός εντός Βουλής. Ο βαρύς χαρακτηρισμός «ψευτοπατριώτες» του Μητσοτάκη με τα σκάγια να παίρνουν Σαμαρά και Καραμανλή, οι βολές Καραμανλή για Κράτος Δικαίου/Δικαιοσύνη/εξουσία/«υλικά» οφέλη πολιτικών και τα ανεπίτρεπτα/χυδαία/αχαρακτήριστα που ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου με πρωταγωνιστή πολιτικό αρχηγό

Η κατάντια δεν έχει τέλος – Ο κρότος της πτώσης θα είναι τεράστιος (Βίντεο)

