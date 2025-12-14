Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στους άστοχους κυβερνητικούς χειρισμούς στο μείζον θέμα των αγροτών, θυμίζοντας την κακή εικόνα ενός αλόγου να τρέχει πίσω από το κάρο (με τα προβλήματα). Αναφέρεται επίσης στην μεγάλη ελληνική επιτυχία να πάρει παμψηφεί την προεδρία του Eurogroup και την μεμψίμοιρη κριτική παραγόντων της αντιπολίτευσης.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ – Οι χειρισμοί για τους αγρότες θυμίζουν το άλογο πίσω από το κάρο – ΒΙΝΤΕΟ

