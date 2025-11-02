Η κυριακάτικη επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, σε έναν μονόλογο με λόγια σταράτα και ειλικρινή. Ο απόηχος των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου, η λάθος τακτική στην Εξεταστική Επιτροπή με τους μάρτυρες στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναγκαία πρωθυπουργική παρέμβαση για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που αφορά την έγκριση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την ΑΑΔΕ και την μετέπειτα αρνητική εξέλιξη με τις Τράπεζες.

