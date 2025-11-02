Η κυριακάτικη επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, σε έναν μονόλογο με λόγια σταράτα και ειλικρινή. Ο απόηχος των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου, η λάθος τακτική στην Εξεταστική Επιτροπή με τους μάρτυρες στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναγκαία πρωθυπουργική παρέμβαση για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που αφορά την έγκριση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την ΑΑΔΕ και την μετέπειτα αρνητική εξέλιξη με τις Τράπεζες.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Τα λάθη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρόβλημα με τον Εξωδικαστικό – ΒΙΝΤΕΟ

