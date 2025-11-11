Ο Νίκος Καραχάλιος έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό που όπως τόνισε είχε γίνει για ανακοινώσεις από την Μαρία Καρυστιανού στις 24 Ιουλίου από τα Χανιά, όσον αφορά την δημιουργία του κόμματος «ΚΥΜΑ».

Αυτό είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την προ ημερών δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, όπου ήταν κατηγορηματική λέγοντας τα εξής: «Με τον κύριο Καραχάλιο συναντήθηκα δύο – τρεις φορές και μέχρι εκεί. Και ούτε έχω λόγο να το ξανασυναντήσω. Και ούτε συζητώ για κόμμα. Έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση».

Advertisement

Advertisement

Από την δική του πλευρά, ο επικοινωνιολόγος Ν. Καραχάλιος μιλώντας στον Alpha 989 υποστήριξε ότι στις «24 Ιουλίου, ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας, εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί» και πρόσθεσε ότι «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook.

Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα πω και με ποια σειρά. Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτη του Star και την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε και μετά άλλες 4 φορές σε online συζητήσεις» ανέφερε ο κ. Καραχάλιος, κάνοντας παράλληλα λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

Σύμφωνα με τον επικοινωνιολόγο, «υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1. ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας 2. ήταν τα Χανιά 3. ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού 4. ήταν στο λιμάνι των Χανίων γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα έπεφτε στο λιμάνι γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί» συνέχισε ο σύμβουλος επικοινωνίας διευκρινίζοντας ότι «το οργανωτικό έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, το πολιτικό τις τελευταίες 15 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου και μετά».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «το θέμα του ΚΥΜΑτος το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Ν. Καραχάλιος αναφέρθηκε, επίσης, σε πρόσωπα τα οποία συμβουλεύεται και συνεργάζεται η Μαρία Καρυστιανού: «Το ένα είναι ο καθηγητής Φαρμακευτικής Δημήτρης Κούβελας που είναι πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας. Γνωρίζονται με την κυρία Καρυστιανού που είχαν ανταλλάξει απόψεις για το κίνημα, κόμμα».

Το δεύτερο κατά τον κ. Καραχάλιο είναι η δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, και το τρίτο «είναι ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους είναι φίλος μου, είναι ο Μιχάλης Πατσίκας, ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Σπίθα και είχε πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων».

Advertisement

Αναφερόμενος, δε, σε ό,τι συνέβη πριν από δύο Κυριακές, o κ. Καραχάλιος είπε ότι «εκείνο το πρωί το παίρνει το e-tetradio και λέει ο κ. Πατσίκας τι είναι αυτό και λέει καλημέρα, το παίρνω εγώ και γράφω τις λέξεις από Κ μέσα στις οποίες ήταν και η λέξη Καλημέρα και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της Μαρίας. Τι είχε πει; Καλούσε τους πολίτες να αυτοοργανωθούν».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «εμείς κάναμε ένα πινγκ πονγκ και το ΚΥΜΑ ξεχύθηκε γιατί για να βγει είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό Μαρίας Καρυστιανού. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρίες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού για να έχω στοιχεία.

Σήμερα έχουμε σε 50 νομούς εξάδες, το ΚΥΜΑ ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε βοηθήσει. Μπορείτε να καλέσετε τον κ. Πατσίκα που έκανε ένα βίντεο στο Ζάππειο και είπε για την μαμά Μέλισσα πού είναι η Μαρία μέλισσα, η μαμά των Τεμπών, η Μαρία μας».

Advertisement

Κλείνοντας, ο κ. Καραχάλιος τόνισε πως «σε όλες μου τις αναρτήσεις βγάζω αγάπη και στοργή για κάποιον που μπαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής που είναι σκληρό. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ξεκίνημα του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα έτοιμο για εκείνη, η θάλασσα θα είναι προστατευτική αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».