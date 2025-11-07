Ένα τέλος αποφάσισε να βάλει η Μαρία Καρυστιανού στα σενάρια που ακούγονται για «κόμμα που θα ιδρύσει» και για «χέρι βοηθείας» από τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο. Σενάρια που τροφοδοτούν και επανατροφοδοτούν ιστορίες ολόκληρες σε ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την γνώστη εμπορική συνταγή «σου είπα, μου είπε, του είπα». Η αφετηρία, από την εκδοχή του Νίκου Καραχάλιου, ότι τον κάλεσε η Μαρία Καρυστιανου το καλοκαίρι, προκειμένου να τη συμβουλεύσει για το κόμμα που ετοίμαζε. Ισχυριζόμενος ότι την είχε συναντήσει 20-30 φορές μόνο το τελευταίο τρίμηνο, ότι με δική της πρωτοβουλία τον κάλεσε να σχεδιάσουν το κόμμα και ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω.

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας σε συλλαλητήριο για τα Τέμπη μπροστά στη Βουλή

Η HuffPost επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κυρία Καρυστιανού η οποία εξήγησε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε όλη αυτή την συσσωρευμένη ανάρτηση δημοσιευμάτων. « Εξάλλου δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω», σχολιάζει. Και η τελική ολιγόλογη απάντηση της, στο σχετικό ερώτημα που της τέθηκε, ήταν η εξής:

Advertisement

Advertisement

«Με τον κύριο Καραχάλιο συναντήθηκα δύο – τρεις φορές και μέχρι εκεί. Και ούτε έχω λόγο να το ξανασυναντήσω. Και ούτε συζητώ για κόμμα. Έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση»

Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια, έχει διαψεύσει ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα και μάλιστα με το όνομα ΚΥΜΑ. Επανέρχεται τώρα πολύ πιο κατηγορηματικά.